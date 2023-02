Huawei vient de gagner un procès contre un fabricant de lampes anti-moustiques

Un tribunal chinois tranche en faveur de Huawei et condamne la société Shenzhen Zhiyuan Network Technology Co. Ltd. pour avoir utilisé sa marque pour vendre des lampes anti-moustiques.

Une entreprise de Shenzhen utilisait la marque Huawei de manière irrégulière.

Alors que les États-Unis bouclent la boucle sur Huawei et que le fabricant basé à Shenzhen envisage déjà sérieusement de fermer ses activités sur certains marchés en Europe, la vérité est que nous avons encore curieuse nouvelle sur celui qui était autrefois le meilleur prétendant à la succession de Samsung dans la première position de l’industrie mobile à l’échelle mondiale.

Sans surprise, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, il semble que Les tribunaux sourient parfois à Huaweidu moins en Chine et lorsque vous faites face à votre propre procès contre une autre entreprise pour concurrence déloyale et l’utilisation abusive de votre marque.

Le fabricant Shenzhen Zhiyuan Network Technology Co. Ltd. copiait la marque Huawei pour ses lampes anti-moustiques, mais la plainte de l’entreprise dirigée par Ren Zhengfei a prospéré et les juges proposent une sanction d’environ 285 000 euros.

Et c’est qu’en effet un vendeur chinois appelé Shenzhen Zhiyuan Network Technology Co. Ltd. était abuser de la marque Huawei pour vous donner plus d’emballage lors de la vente de votre lampes anti-moustiques.

Il y a quelque temps, Huawei avait présenté un procès pour concurrence déloyale contre Zhiyuan devant les autorités chinoises, puisque le géant de Shenzhen a compris que les mots Huawei sur les lampes ont porté atteinte à leurs droits et, par conséquent, ils devraient être compensés par une indemnité.

Non seulement cela, et c’est que Huawei affirme que En plus d’utiliser votre marque Les produits comprenaient également des slogans et des phrases qui a fait allusion à une connexion avec Huaweiquelque chose qui pourrait être logique vu comment Xiaomi et d’autres marques mobiles lancent des produits IdO pour la maison numérique.

La publicité de Zhiyuan était trompeusePar conséquent, les tribunaux ont convenu avec Huawei dans une phrase dans laquelle une amende de 2 millions de yuans est établie que le défendeur doit payer à Huawei, quelque chose comme 275 000 euros.

Cela ne semble pas être une sanction élevée compte tenu des faits, comme Huawei l’a fait valoir dans sa plainte jusqu’à 9 liens de produits avec des ventes estimées à plus de 500 000 unités, ce qui signifierait un chiffre d’affaires d’environ 7,55 millions de yuansplus d’un million d’euros.

Des fabricants chinois copiant d’autres fabricants chinois… Des choses vraies !

