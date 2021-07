Sex Education Saison 3 : Date de sortie, distribution et quel sera le scénario de la saison 3 ?

La comédie Sex Education Saison 3 de passage à l’âge adulte délicieuse et bien écrite de Netflix Éducation sexuelle était un spectacle dont la nouvelle saison a été retardée en raison de la pandémie. Cependant, l’émission a pu reprendre la production au Royaume-Uni et Netflix a confirmé que les huit épisodes de la saison prochaine sortiront cet automne.

Nous ne savons pas grand-chose, mais nous avons quelques détails que nous avons appris au cours de la longue interruption. Ncuti Gatwa, qui joue Eric Effiong dans la série, a déclaré BAFTA l’année dernière qu’Eric reviendra « à la culture » plus que n’importe quelle saison précédente. Metro a rapporté que Gatwa a déclaré: « Ces scènes étaient très uniques. » « Le simple fait de pouvoir avoir un plateau où la plupart des gens étaient noirs était merveilleux et puissant et représentait la culture et la famille d’Eric.

Ce sont toujours des moments extrêmement profonds.

Asa Butterfield, le personnage d’Otis Milburn, a également donné un aperçu. Elle a révélé que la nouvelle saison ne reprendra pas là où la saison 2 s’est arrêtée. Il a expliqué à The Guardian: « Il y a un peu plus de saut dans le temps entre la saison deux Cliffhanger. » « Otis est de retour à l’école, mais il a encore beaucoup de choses dans son assiette. Il a beaucoup grandi et est devenu un peu plus impertinent… c’était amusant de montrer son nouveau charisme. Cependant, il est toujours extrêmement maladroit.

Nous avons compilé toutes les informations importantes dont vous avez besoin sur la saison 3.

Y a-t-il une date de sortie pour la saison 3 de Sex Education ?

Oui, c’est enfin ça ! La saison 3 a commencé à tourner l’année dernière après un retard pandémique. La saison sortira sur Netflix en septembre 2021.

Sex Education Saison 3 casting

Le casting est tout aussi impressionnant. La vidéo de la saison 3 présentait les mêmes visages des saisons précédentes.

Asa Butterfield, Otis Milburn

Emma Mackey – Maeve Wiley

Gillian Anderson – Dr Jean Milburn

Eric Effiong – Ncuti Gatwa

Connor Swindells – Adam groff

Jackson Marchetti, Kedar Williams Stirling

Aimée Lou Wood – Aimée Gibbs

Tanya Reynolds et Lily Iglehart

Patricia Allison – Ola Nyman

Ces gens, et bien d’autres, seraient là. De nouvelles personnes sont également disponibles, telles que :

Hope est un innovateur et un érudit qui espère redonner à Moordale la place qui lui revient.

Jason Isaacs / Peter Groff’s

Un frère aîné extrêmement riche et modeste avec qui M. Groff vit depuis son divorce avec Mme Groff.

L’enseignant quasi-scolaire de Moodle se heurte immédiatement à la nouvelle approche élémentaire de Hope.

Anna est la mère adoptive d’Elsie.

Nous espérons seulement que l’intrigue et le casting continueront de s’améliorer. La saison 3 est à nos portes !

Quel sera le scénario de la saison 3 ?

Netflix a publié un synopsis de la nouvelle saison. Il promet une nouvelle ère. Otis a des relations sexuelles occasionnelles après avoir perdu sa virginité la saison dernière ; Eric est maintenant le petit ami d’Adam après deux saisons. Jean attend aussi un enfant, Aimée est féministe et Jackson est amoureux.