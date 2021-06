La star du football de renommée mondiale Kylian Mbappé parle de coups de pied cosmiques avec l’astronaute de la station spatiale

Sensation du football français, Kylian Mbappé a eu du mal à contenir son enthousiasme car il est devenu le premier footballeur à discuter avec quelqu’un dans l’espace lorsqu’il a appelé l’astronaute français Thomas Pesquet sur la Station spatiale internationale ce mois-ci.

Pesquet et Mbappé ont parlé pendant 20 minutes alors que la station spatiale tournait au-dessus de l’Europe. Lors de cet appel Terre-espace, les deux ont discuté des difficultés d’être dans l’espace et de la science incroyable qui se fait dans le laboratoire en orbite, entre autres sujets.

« Je n’en crois pas mes yeux ! J’ai tellement de questions, je ne sais pas par où commencer. Tout d’abord, qu’est-ce que ça fait d’être dans l’espace ? » a demandé Mbappé à Pesquet.

« C’est passionnant. Une mission de six mois a connu un début phénoménal avec le grand lancement et après cela, c’est comme faire un tour de montagnes russes mais 10 000 fois plus puissant », a répondu Pesquet.

« Une fois que vous êtes dans l’espace, tout d’un coup, c’est si calme; tout flotte, tout est si calme, tout est facile », a déclaré Pesquet. « Vous pouvez soulever des charges très lourdes car évidemment vous ne sentez plus le poids.

« Vous pouvez voler. Alors, c’est comme un rêve », a-t-il ajouté

Il s’agit de la deuxième mission du Pesquet sur la Station spatiale, et Mbappé était curieux de connaître certaines des sciences qui se produisent dans l’espace. « Que faites-vous dans l’espace ? Avez-vous fait des découvertes ? Il a demandé.

« Nous faisons pas mal de recherches médicales, sur la physiologie et les cellules souches », a répondu Pesquet.

« Il y a un phénomène par lequel si vous passez six mois dans l’espace, c’est comme si votre corps vieillissait de dix ans : vous perdez du muscle parce que vous ne les utilisez pas, vous perdez de la masse osseuse, parce que vous n’avez pas besoin de supporter le poids de votre corps, vous vous atrophiez un peu.

« Les scientifiques adorent ça, parce que vous voyez ce qui se passe avec les cellules, l’ADN, etc., et ils pensent qu’ils pourraient même comprendre la clé du vieillissement.

« Donc, ce n’est qu’un sujet, il y en a plein d’autres. On fait des alliages, on fait plein de choses. Chaque jour, je fais quatre ou cinq expériences différentes. »