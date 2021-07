Ian McShane reviendra en tant que Winston dans John Wick 4

C’est officiel, Ian McShane sera de retour en tant que Winston dans John Wick 4. Dans les trois volets précédents de la série de films d’action à succès, McShane a été présenté comme Winston aux côtés de Keanu Reeves en tant que justicier titulaire. On s’attendait à ce qu’il revienne dans le quatrième film, et Deadline a rapporté jeudi que l’acteur venait de conclure son accord pour reprendre son rôle dans la suite à venir.

« Je ne pourrais pas être plus heureux que d’accueillir à nouveau Ian McShane dans John Wick : Chapitre 4. Il n’est pas seulement un acteur extraordinaire, mais c’est un collaborateur indispensable qui a contribué à définir le monde de John Wick« , a déclaré le réalisateur Chad Stahelski dans un communiqué.

Récemment, il a été rapporté que Lance Reddick avait également signé pour revenir dans le prochain film. Comme Ian McShane, Reddick est apparu dans les trois premiers John Wick des films aussi. De nombreux nouveaux venus dans la franchise ont également rejoint le casting de John Wick : Chapitre 4. Les noms officiellement confirmés incluent Donnie Yen, Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada et Shamier Anderson. Il a été rapporté que Marko Zaror est en pourparlers pour jouer l’un des principaux méchants.

Stahelski, qui a réalisé les trois films précédents, est de retour à la réalisation John Wick : Chapitre 4. Le créateur Derek Kolstad, qui était jusqu’à présent scénariste pour la franchise, n’était pas impliqué dans le quatrième volet. Shay Hatten et Michael Finch ont écrit le scénario du nouveau film. Basil Iwanyk, Erica Lee et Stahelski produisent avec Keanu Reeves et Louise Rosner comme producteurs exécutifs.

Acteur vétéran, Ian McShane est peut-être mieux connu pour son rôle d’Al Swearengen dans la série HBO Western Bois morts. Son rôle lui a valu une nomination aux Emmy et une victoire au Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique. De même que John Wick, il est apparu dans de nombreux films au fil des ans, y compris Le sauvage et le volontaire, Scélérat, Tige chaud, et Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence. Plus récemment, il a repris son Bois morts rôle pour un film de continuation en 2019 et a joué le rôle de M. mercredi sur Dieux américains.

Au début de l’année, McShane s’est penché sur l’avenir de John Wick dans une interview avec Collider. Bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé pour le casting de John Wick : Chapitre 4, il avait été tenu au courant de ses progrès par Keanu Reeves. À l’époque, il n’était pas clair quand le quatrième film commencerait à tourner, bien que McShane ait déclaré que le plan était que la production commence cette année. Ses commentaires se sont avérés justes sur l’argent.

« Keanu et moi avons échangé nos vœux du Nouvel An et avons dit: » J’espère vous voir cette année « », a expliqué McShane. « Je sais que le script est en cours d’écriture et ils espèrent le faire cette année. Je sais qu’ils ont annoncé qu’ils allaient le faire [John Wick 4] et [John Wick 5] ensemble, mais qui sait. Les studios annoncent toutes sortes de choses. Aucun doute, à un moment donné cette année, nous allons faire John Wick 4. »

John Wick : Chapitre 4 devrait être publié par Lionsgate le 27 mai 2022. La suite est actuellement en production avec un tournage supplémentaire prévu pour cet été en France, en Allemagne et au Japon. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

