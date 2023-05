Le nouveau biopic de Carl Sagan mettra en vedette Andrew Garfield et Daisy Edgar-Jones

Si vous êtes un fan d’observation des étoiles ou de biopics cinématographiques ou des deux, un nouveau projet de long métrage est sur le point de combiner les deux ensemble dans ce qui sera sûrement un affichage spectaculairement astronomique. Selon The Hollywood Reporter, Sebastián Lelio devrait réaliser un nouveau biopic intitulé Voyageurs, sur la vie de l’incomparable astronome Carl Sagan et de sa femme Ann Druyan, qui ont réalisé des documentaires primés. Les deux rôles seront remplis par Andrew Garfield et Daisy Edgar Jones respectivement.





Voyageurs est sur le point d’être un biopic rempli d’étoiles dans tous les sens, avec Sebastián Lelio à la barre. Il a précédemment réalisé un drame psychologique L’émerveillement (2022), qui mettait en vedette Toby Jones (Tétris) et Florence Pugh (Ne t’inquiète pas chérie). Les producteurs du film incluront Ann Druyan elle-même, ainsi que Lynda Obst et Ben Browning de FilmNation Entertainment qui achète actuellement le projet à Cannes. Le scénario, basé sur des entretiens avec Druyan et d’autres qui ont travaillé sur le Golden Record, est co-écrit par Lelio et Jessica Goldberg. Jusqu’à présent, Andrew Garfield joue le rôle de Carl Sagan lui-même et Daisy Edgar-Jones dans le rôle d’Ann Druyan. Les deux d’entre eux ont déjà partagé la vedette dans FX’s Sous la bannière du ciel.

La prémisse du film sera basée en 1977, avec l’humanité se préparant à lancer les toutes premières missions de sonde interstellaire, Voyager 1 et Voyager 2. Carl Sagan a réuni une équipe pour proposer un message appelé le Golden Record qui serait porté sur ces missions dans l’espace lointain. Une compilation d’images et de sons qui servent de représentation par excellence de l’humanité sur Terre, et serait un premier contact avec une forme de vie extraterrestre que l’une ou l’autre des sondes pourrait atteindre au cours de son voyage. En fin de compte, cette mission qui devient une course contre la montre devient également une histoire d’amour unique en son genre qui réunit Sagan et Druyan.





Voyagers apportera l’histoire émotionnelle d’un pionnier au grand écran

Le co-scénariste Lelio Goldberg n’a partagé que des éloges et une profonde gratitude pour avoir pu travailler sur un tel projet dont l’impact remonte à son enfance.

« En tant que garçon de neuf ans grandissant pendant la dictature chilienne, la série télévisée de Carl Sagan et Ann Druyan Cosmos a eu un impact profond sur moi, enflammant ma fascination pour les plus grandes questions et mystères de la vie… C’est un rêve de faire un film sur le disque d’or et, en son sein, l’histoire d’amour inspirante entre Carl et Ann. Je suis ravi qu’Andrew Garfield et Daisy Edgar-Jones soient au centre de cette romance épique qui se déroule dans le contexte infini de l’espace et du temps.

Druyan a également exprimé ses réflexions sur la manière de donner vie à l’histoire de sa vie avec Sagan, offrant une perspective sur la gravité même de leur relation et sur la façon dont elle s’est répercutée sur le travail qu’ils ont accompli et qui vivra pour toujours dans les confins de l’espace.