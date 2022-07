5 films très captivants sur la mythologie grecque à regarder en ligne

diffusion

La mythologie grecque regorge d’histoires qui servent d’inspiration à d’innombrables films à succès qui méritent d’être vus. 5 titres !

La mythologie grecque a des histoires épiques qui transcendent son époque et continuent de fasciner le public aujourd’hui. Les plateformes de streaming ne sont pas étrangères à ce fait et présentent plusieurs titres basés sur ces histoires qui ont de l’action, de la romance, des héros et des méchants. Les Grecs savaient raconter des histoires avec la capacité de durer dans le temps et aujourd’hui nous allons mettre en lumière 5 films dans ce sens.

+Films sur la mythologie grecque

.5. La Colère des Titans

Persée est le fils de Zeus, dieu de la foudre, et l’épouse humaine d’Acrisius, l’ancien roi d’Argos. En d’autres termes : Persée est un demi-dieu. Acrisio assassine sa femme et enferme le cadavre avec le nouveau-né dans un cercueil qu’il jette à la mer. Pendant ce temps, le pêcheur Dictis retrouve le cercueil et adopte l’enfant. C’est la mission de Persée de sauver Andromède du monstre marin Kraken et d’empêcher son oncle, Hadès, de dominer le mont Olympe.

Vous pouvez le regarder sur Netflix.

.4. Pompéi

L’histoire se déroule en 62 après JC Pompéi, 79 après JC. C. Milo est un esclave devenu gladiateur qui voit la femme dont il est amoureux se fiancer à Corvus, un sénateur corrompu. Lorsque le volcan Vésuve entre en éruption menaçant de tout détruire sur son passage, Milo va tenter de sauver la femme qu’il aime contre toute attente de survie.

Vous pouvez le regarder sur Netflix.

.3. Troie

Héctor apprend que Paris entretient des relations avec Hélène, épouse de Ménélas, qu’il convainc de l’accompagner à Troie. Hector sait que les Spartiates viendront après elle et que cela provoquera une guerre entre la Grèce et les Troyens. Agamemnon utilise cette excuse pour lancer une invasion déclenchant la guerre la plus impressionnante du monde antique avec des héros des deux côtés, dont Achille et ses Myrmidons, un groupe de féroces guerriers.

Vous pouvez le regarder sur Netflix.

.deux. Le choc des titans 2

Persée ne peut ignorer sa véritable vocation lorsque Hadès, avec le fils pieux de Zeus, Ares, change d’allégeance et conclut un accord avec Cronos pour capturer son père. La force des Titans augmente tandis que les pouvoirs divins de Zeus diminuent, déchaînant ainsi l’enfer sur les habitants de la Terre. Avec Andromède, Agénor et Héphaïstos, Persée se rend en enfer pour sauver Zeus et vaincre les Titans.

Vous pouvez le regarder sur Netflix.

.1. Percy Jackson et le voleur de foudre

Le Dieu Zeus est sûr que son fils a volé le pouvoir de la foudre, alors Percy Jackson, un jeune homme qui a été expulsé de 6 écoles différentes et étudie dans un établissement spécial en plus de vivre avec sa mère et son père violents, le découvre bientôt. que sa lignée cache plus de surprises qu’il ne peut s’y attendre alors que les créatures de la mythologie le suivent car il est la principale cible d’être soupçonné d’avoir volé le pouvoir de la foudre.

Vous pouvez le regarder sur Disney+.

