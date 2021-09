Sex Education 3 a suscité un débat sur les réseaux : qui est le meilleur couple pour Otis entre Maeve et Ruby ?

(Article avec Spoilers) Netflix a créé, il y a à peine cinq jours, la troisième saison de Éducation sexuelle et les débats ne pouvaient être absents. Qui est le match idéal pour Otis entre Maeve et Ruby ?

La troisième saison de Éducation sexuelle est venu à Netflix plus controversé que jamais. Avec de nouveaux personnages, directives et pensées rétrogrades, les élèves de Moordale se sont immergés dans une nouvelle année scolaire. En huit épisodes, la série s’est penchée sur la discrimination contre les personnes auto-perçues non binaires, les désirs sexuels, le plaisir de soi et l’estime de soi dans chaque vie d’adolescent.

Mais, au-delà d’un nouveau chemin dans l’intrigue de Éducation sexuelle, les fans se sont beaucoup concentrés sur la relation entre Maeve (Emma Mackie) et Otis (Asa Butterfield). Dans la deuxième édition, les personnages principaux se sont retrouvés plus éloignés que jamais après la suppression d’un message vocal d’excuses, mais maintenant leur amour était plus fort.

Cependant, au-delà de la relation entre Maeve et Otis, beaucoup ont également manifesté leur soutien à Ruby (Mimi Keene), qui a conquis le cœur des fans de la série en lui montrant son côté plus sensible et affectueux. Dans la troisième saison, le jeune Milburn et l’écolière populaire commencent à avoir des relations sexuelles occasionnelles jusqu’à ce qu’elle finisse follement amoureuse de lui.

Bien que l’amour ne soit pas réciproque : car le personnage d’Asa Butterfield a toujours des sentiments pour son ancienne partenaire de la clinique, Maeve. C’est pourquoi quand Otis blesse Ruby, plusieurs adeptes se sont opposés à la relation qu’ils attendaient depuis si longtemps dans l’édition précédente. C’est d’ailleurs ce qui a suscité un grand débat sur les réseaux sociaux.

Twitter et Instagram, Facebook et même TikTok ont ​​été inondés de contenus différents expliquant pourquoi Ruby conviendrait mieux à Otis dans Éducation sexuelle. Bien sûr, il y a aussi ceux qui défendent l’amour entre lui et Maeve pour, en fait, une éventuelle quatrième saison.

