Le jeu attendu par les fans de MTG Arena est sorti sur mobile

Axess Industries Passerelle mobile 1 entrée

Cette passerelle mobile est conseillée comme poste de travail de longue durée. En alliage d'aluminium, sa construction est robuste par boulonnage et rivetage. Elle est équipée d'un garde-corps frontal et d'un garde-corps latéral. Il se situe sur la gauche (et il est possible de le positionner à d...