Alfa Romeo chez la femme. Les 12 pilotes qui ont marqué l’histoire de la marque

Des lointaines années 1920 et 1930 à nos jours, plusieurs femmes ont contribué au succès sportif d’Alfa Romeo.

Dans cet article, nous vous présenterons les pilotes qui ont couru pour Alfa Romeo, dont certains que vous connaissez peut-être déjà dans cet article.

Maria Antonietta d’Avanzo

Première femme pilote d’Alfa Romeo, la baronne Maria Antonietta d’Avanzo a fait ses débuts dans la compétition après la fin de la Première Guerre mondiale.

Journaliste, aviateur et pionnière du sport automobile italien, Maria Antonietta est troisième du circuit de Brescia en 1921 avec une Alfa Romeo G1 en témoignage de ses capacités.

Rivale de pilotes comme Enzo Ferrari, Maria Antonietta d’Avanzo est restée en compétition jusque dans les années 1940.

Anna Maria Peduzzi

Une des pilotes de la Scuderia Ferrari (alors qu’elle pilotait encore des Alfa Romeo), Anna Maria Peduzzi était mariée au pilote Franco Comotti et connue sous le surnom de «Marocchina» (marocain).

Après ses débuts au volant de l’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport, qui a acheté l’Enzo Ferrari, Anna Maria a rarement couru avec son mari.

En 1934, il remporte la Classe 1500 au Mille Miglia et, dans la période d’après-guerre, court avec l’Alfa Romeo 1900 Sprint et la Giulietta.

Hellé Nice

Baptisée Mariette Hèlène Delangle, cette pilote, mannequin, acrobate et danseuse, serait connue sous le nom de scène Hellé Nice.

L’un des premiers pilotes à afficher les marques de leurs sponsors sur la carrosserie d’une voiture de compétition en 1933, il a couru avec sa propre 8C 2300 Monza au Grand Prix d’Italie. Trois ans plus tard, en 1936, il remporte la Ladies ‘Cup à Montecarlo et participe au Grand Prix de São Paulo, au Brésil.

Odette Siko

Pilote Alfa Romeo dans l’une des décennies les plus réussies de la marque dans le sport automobile (les années 1930), Odette Siko est entrée dans l’histoire en 1932.

Alors que Sommer menait son Alfa Romeo 8C 2300 à la victoire aux 24 Heures du Mans, Odette Siko décrochait une quatrième place historique et une victoire dans la catégorie 2 litres à la barre d’une Alfa Romeo 6C 1750 SS.

Ada Pace («Sayonara»)

Inscrit aux essais sous le pseudonyme de «Sayonara», l’Italien Ada Pace est entré dans l’histoire dans les années 50 à la barre des voitures Alfa Romeo.

En dix ans de carrière, il a remporté 11 courses nationales de vitesse, six dans la catégorie Tourisme et cinq dans la catégorie Sport.

Les principaux succès ont été remportés au volant de modèles tels que l’Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce ou la Giulietta SZ, avec laquelle il a remporté la course Trieste-Opicina en 1958.

Susanna «Susy» Raganelli

Seule femme à avoir remporté un championnat du monde de sport automobile (le championnat du monde de karting 100 cm3 en 1966), Susy termine sa carrière au volant d’une Alfa Romeo GTA.

De plus, elle était propriétaire de l’une des 12 unités produites à partir de la mythique Alfa Romeo 33 Stradale de 1967.

Christine Beckers et Liane Engeman

Le Belge Christine Beckers a pour « couronne de gloire » le fait qu’il a été l’un des rares pilotes capables de faire face au caractère « capricieux » de l’Alfa Romeo GTA SA, la version suralimentée de 220 ch préparée pour le Groupe 5.



Il a remporté les honneurs à Houyet en 1968 et de bons résultats les années suivantes à Condroz, aux Trois-Ponts, à Herbeumont et à Zandvoort.

Comme Christine Beckers, la pilote néerlandaise Liane Engeman s’est distinguée au volant de l’Alfa Romeo GTA. Par la suite choisie par Alfa Romeo comme modèle, elle était visible au volant de l’Alfa Romeo 1300 Junior de l’équipe Toine Hezemans.

Maria Grazia Lombardi et Anna Cambiaghi

Deuxième italienne à courir en Formule 1 (après Maria Teresa de Filippis dans les années 1950), Maria Grazia Lombardi, s’est également célébrée aux commandes des voitures Alfa Romeo, ayant contribué à remporter plusieurs titres pour la marque italienne.

Entre 1982 et 1984, il participe au Championnat d’Europe du Tourisme avec l’Alfa Romeo GTV6 2.5 avec ses collègues Giancarlo Naddeo, Giorgio Francia, Rinaldo Drovandi et un autre pilote, Anna Cambiaghi.

Tamara Vidali

1992 Championne du Championnat d’Italie du Tourisme en 1992 (Groupe N) avec une Alfa Romeo 33 1.7 Quadrifoglio Verde conçue par le jeune département de la concurrence de l’époque, Tamara Vivaldi devait également être célébrée pour la décoration jaune de l’Alfa Romeo 155 avec laquelle elle courait. le championnat italien de supertourisme (CIS) en 1994.

Tatiana Calderón

La plus jeune des pilotes liée à Alfa Romeo, Tatiana Calderón est née en 1993 en Colombie et a fait ses débuts dans le sport automobile en 2005.

En 2017, il est devenu pilote de développement pour l’équipe Sauber Formule 1 et un an plus tard, il a été promu pilote d’essai de Formule 1 chez Alfa Romeo Racing.