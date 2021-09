Derry Girls Saison 3: Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Les fans attendent avec impatience le retour des filles irlandaises et de leur petit ami anglais depuis plus de deux ans maintenant – mais il semble qu’il pourrait y avoir une raison d’être prudent quant à son retour.

En raison de la réclamation de Siobhan McSweeney, la troisième série devrait être tournée plus tard cette année, même si la production a déjà été retardée à plusieurs reprises.

C’est clair [the creator of the show] Lisa [McGee] n’est pas disposé à faire des compromis sur la qualité, mais je pense que nous sommes tous impatients de le faire pour des raisons évidentes.

« Nous sommes soucieux de préserver l’authenticité d’Erin et de nous assurer qu’ils ne livrent aucune édition diluée, limitée ou réutilisée », a déclaré Saoirse-Monica Jackson à Metro. Le film doit être tourné à la maison [in Ireland].

De plus, Tommy Tiernan (l’acteur qui joue Gerry, le père qui souffre depuis longtemps d’Erin) pense que la troisième saison de la série pourrait être la dernière.

Malgré cela, l’auteur de Derry Girls a basé le roman sur son enfance, Lisa McGee, a assuré aux fans qu’elle « complotait » toujours pour d’autres versements et un film de Derry Girls.

La saison sera de retour en force la saison prochaine – et nous pourrions enfin voir la romance d’Erin et James à son retour.

En attendant, vous pouvez rattraper votre retard sur les deux premières saisons ou lire la suite pour tous les détails sur la saison 3 de Derry Girls.

Date de sortie de la saison 3 de Derry Girls

En avril 2020, Channel 4 a annoncé qu’elle ramènerait Derry Girls pour une troisième saison. Le tournage commencera en juin.

Cependant, la pandémie de coronavirus a arrêté la production de la série, explique l’acteur Nicola Coughlan (qui incarne Clare).

S’adressant au Belfast Telegraph en janvier 2021, l’actrice de Bridgerton a déclaré que le casting attendait toujours le redémarrage de la production en raison de la nécessité de tourner à Derry.

« Nous attendons toujours parce que cela fait partie intégrante du spectacle que nous tournons à Derry », a-t-elle déclaré. « Et nous ne pouvons rien faire impliquant une foule en ce moment, donc logistiquement, c’est difficile. »

Lors d’une interview avec Angela Scanlon sur son podcast Thanks A Million (via Metro), elle a déclaré que ce serait là maintenant lorsque le tournage commencera. Le pire était que mon cerveau faisait des suppositions pour que je me sente mieux. Il m’a dit que tout irait bien dans un mois.

Elle a ajouté: « Mais le tournage est en attente pour le moment; nous avons tous hâte d’y retourner et de voir les scripts parce que nous ne les avons pas encore vus.”.

Saoirse-Monica Jackson a annoncé en octobre 2020 que le tournage continuerait d’être retardé jusqu’à ce que les acteurs puissent se réunir en Irlande.

Plus tôt cette année, Siobhan McSweeney a révélé que la troisième série serait tournée cette année et qu’aucune date n’a encore été fixée.

Pour regarder les saisons un et deux, vous devrez vous rendre sur All 4 de Channel 4, suite à l’annonce de Netflix le 14 juillet 2020 que l’arrivée de la saison deux sur leur plateforme avait été retardée.

Casting de la saison 3 de Derry Girls

Les acteurs principaux de Derry Girls devraient tous reprendre leurs rôles pour une troisième saison, y compris – respiration profonde – Saoirse-Monica Jackson dans le rôle d’Erin Quinn, Louisa Harland dans le rôle d’Orla McCool, Nicola Coughlan dans le rôle de Clare Devlin, Jamie-Lee O’Donnell dans le rôle de Michelle Mallon, Dylan Llewellyn comme James Maguire, Tara Lynne O’Neill comme Ma/Mary, Kathy Kiera Clarke comme tante Sarah, Siobhan McSweeney comme sœur Michael, Tommy Tiernan comme Da/Gerry, Ian McElhinney comme Granda Joe, Kevin McAleer comme Oncle Colm et Leah O’Rourke dans le rôle de Jenny Joyce.

On ne sait pas encore si Ardal O’Hanlon reviendra pour la saison trois. Au cours de la deuxième saison, il a joué le cousin de Mary Eamonn. Selon McGee, une autre légende irlandaise de la comédie, Dara O Briain, serait un excellent ajout à la distribution de la saison 3.

Intrigue de la saison 3 de Derry Girls

Il raconte l’histoire de quatre adolescentes de Derry, d’un petit anglais et de leur passage à l’âge adulte lors des troubles en Irlande du Nord dans les années 1990.

Selon un communiqué, l’émission suit une jeune fille nommée Erin qui vit parmi les forces paramilitaires, les points de contrôle de l’armée britannique et les « murs de la paix », d’après les propres expériences de Lisa McGee à l’adolescence.

Les parents d’Erin et la formidable sœur Michael sont continuellement consternés par les méfaits du gang.

Dans la première série, les intrigues les plus notables étaient le gamin anglais James rejoignant le gang et la sortie de Clare. Nous vous fournissons notre récapitulatif de la saison 1, épisode 6 de Derry Girls, pour vous mettre au courant de cette finale de série bourrée d’action et quelque peu poignante.

La deuxième série a vu James presque quitter Derry pour de bon et une romance potentielle s’épanouir entre Erin et James. Le discours réel de Bill Clinton de 1995 a aidé à terminer le spectacle sur une note positive.