Les marques contribuent à améliorer l’estime de soi des femmes

L’étude mondiale What Women Want, appliquée par la multinationale Kantar en Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie et Mexique), révèle qu’actuellement, les marques jouent un rôle important dans la construction de l’estime de soi. Les secteurs dans lesquels les marques promeuvent l’égalité ont été analysés.

Au Brésil, ce sont les marques de mode qui aident le plus, selon 64% des personnes interrogées, tandis qu’au Mexique (81%) et en Colombie (76%) ce sont des produits alimentaires. À l’autre extrémité se trouvent les marques de bière, qui pour la plupart des répondants sont celles qui travaillent le moins pour l’égalité des sexes: 43% des Brésiliens, 56% des Mexicains et 52% des Colombiens le disent.

Pour ces raisons, la communication de marque jouera un rôle très important dans le rôle des femmes dans les années à venir et il sera essentiel qu’elles œuvrent pour promouvoir l’inclusion, l’égalité et la diversité, générant des changements notables dans la société latino-américaine.

L’image de soi de la femme est encore considérablement inférieure à celle de l’homme. 13% d’entre eux ont une faible estime de soi, alors que parmi eux ce pourcentage n’est que de 9%.

L’estime de soi est la perception et la valeur que nous nous accordons, et ce que nous ressentons à propos de l’apparence, des compétences, de la conduite, de l’autonomie, etc. Le rôle des femmes a beaucoup évolué ces dernières années, mais elles sont toujours derrière les hommes. Seuls 38% des Latinas ont une estime de soi supérieure à la moyenne, en particulier les Colombiens, qui atteignent 52% à cet égard.

Pour l’étude, Kantar a considéré cinq dimensions qui ont un impact sur l’estime de soi d’une personne. Les résultats des femmes latino-américaines sont les suivants:

Autonomie sexuelle et corporelle – 25% se sentent à l’aise et libres de décider de leur corps et de leur sexualité;

Liberté de pensée et d’expression – 23% parviennent à faire entendre et respecter leur point de vue;

Autonomie financière – 22% sont libres de dépenser leur argent comme ils le souhaitent;

Connexions sociales – 15% ont un réseau de personnes sur lesquelles ils peuvent compter;

Représentativité et visibilité – 14% voient des personnes publiques qui sont des exemples positifs et auxquels ils s’identifient.

Brésil

L’estime de soi des Brésiliens a chuté en 2021. Pour toutes les tranches d’âge, la baisse par rapport à 2019 est de 7 points de pénétration, de 28% à 21%. Chez les femmes âgées de 30 à 44 ans, il était beaucoup plus prononcé. Ceux qui ont une haute estime de soi sont passés de 31% à 16%.

Dans d’autres générations, l’estime de soi qui était déjà au-dessus de la moyenne a augmenté encore plus. De 18 à 29 ans, il est passé de 22% à 25% et pour les plus de 45 ans, il est passé de 33% à 46%.