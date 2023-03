Seth Rogen dénonce les critiques pour avoir « blessé de nombreuses personnes » avec des critiques négatives

Seth Rogen a pris sa juste part de critiques au fil des ans, et bien qu’il soit facile de croire que l’acteur de comédie peut simplement se débarrasser des mots durs d’une mauvaise critique, Rogen a parlé du bilan que cela coûte vraiment. Discutant de sa carrière et évoquant le doute de soi et la santé mentale, Rogen a déchaîné les critiques qui ne pensent pas à l’effet qu’une mauvaise critique peut avoir sur tous ceux qui travaillent sur un film pour le voir déchiré. Il a dit au Journal d’un PDG podcast:





«Je pense que si la plupart des critiques savaient à quel point cela blesse les gens qui ont fait les choses sur lesquelles ils écrivent, ils devineraient la façon dont ils écrivent ces choses. C’est dévastateur. Je connais des gens qui ne s’en sont jamais remis honnêtement – un an, des décennies d’avoir été blessé par [film reviews]. C’est très personnel… C’est dévastateur quand on vous dit en institution que votre expression personnelle était mauvaise, et c’est quelque chose que les gens portent avec eux, littéralement, toute leur vie et je comprends pourquoi. C’est putain de merde.

Rogen a été interrogé spécifiquement sur les critiques moins que spectaculaires visant son film de 2011Le frelon Vertet comment cela se compare à certains de ces autres films tels que L’interview, qui a également vu son bilan critique particulièrement sévère. Il a continué:

« Pour Green Hornet, les critiques sortaient et c’était plutôt mauvais. Les gens détestaient ça. Les gens prenaient plaisir à ne pas l’aimer beaucoup. Mais il a ouvert à environ 35 millions de dollars, ce qui était le plus gros week-end d’ouverture auquel j’avais jamais été associé à ce moment-là. Ça a plutôt bien marché. C’est ça qui est sympa parfois. Vous pouvez parfois saisir un certain sentiment de réussite. [The Interview] se sentait beaucoup plus personnel. Green Hornet avait l’impression d’avoir été victime d’un truc fantaisiste. Ce n’était pas tant un échec créatif de notre part qu’un échec conceptuel. L’interview, les gens nous ont traités comme si nous avions échoué sur le plan créatif et que c’était nul.





Seth Rogen trouve que la réalisation de films est une chose amusante.

Bien que la piqûre d’une critique sévère puisse durer un certain temps, Seth Rogen est conscient qu’il y a des moments où cela n’a vraiment pas d’importance car en tant qu’acteur, réalisateur ou écrivain, les personnes impliquées dans le film sont déjà généralement passées à leur prochain projet. Il a noté:

« C’est une autre chose amusante dans le fait de faire des films… la vie continue. Vous pouvez faire un autre film comme votre [current] le film est un bombardement, ce qui est une drôle de chose. C’est doux-amer. Vous savez que tout ira bien. Vous travaillez déjà. Si vous craignez les bombes du cinéma et que vous ne serez plus embauché, vous n’avez pas à vous en soucier. Mais c’est parfois une énigme émotionnelle.

Seth Rogen a un emploi du temps chargé. Ayant joué dans Steven Spielberg Les Fabelmanil fera la voix de Donkey Kong dans Le film Super Mario Bros.et Bebop dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Espérons que ces deux performances puissent éviter les langues cinglantes des critiques lors de leur sortie en avril et août respectivement.