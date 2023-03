De Spider-Man à l’anime : Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire deviennent des personnages de Dragon Ball

Curiosités

Un fan-art recrée les interprètes de Spider-Man en personnages principaux de Dragon Ball. Ne le manquez pas!

© Sony ImagesDe Spider-Man à l’anime : Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire deviennent des personnages de Dragon Ball.

Le monde du cinéma et de la télévision compte d’innombrables titres qui ont conquis l’amour de millions de personnes, mais peu de franchises ont atteint la fureur de Dragon Ball et le Univers cinématographique Marvel. Les deux espaces ont réussi à s’établir à l’échelle mondiale sur la base de plusieurs premières, mais l’occasion est venue pour les fans de voir un croisement entre les personnages d’anime et Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

En mentionnant les noms de ces trois acteurs, les pensées des fans du MCU tournent directement vers Spider-Man : Pas de retour à la maison, le dernier film de super-héros qui a élargi le multivers dans la grande histoire et a laissé le premier croisement entre les trois versions du personnage. Comme prévu, le film a été un succès au box-office, mais il a laissé l’ajout spécial d’avoir la première action en direct de Spider-Verse.

+Tom, Andrew et Tobey en tant que personnages de Dragon Ball

Populaire sur les réseaux sociaux, l’illustrateur et artiste numérique Samukarts crée souvent différents mélanges de personnages et d’acteurs de fiction. Dans ce cas, il a choisi l’univers de homme araignée pour un croisement avec Dragon Ball. Plus précisément, il a fait un échantillon de ce à quoi ils ressembleraient Tom Holland comme Gohan, Tobey Maguire comme Vegeta et Andrew Garfield comme Goku. Regarde ça!

Le manga créé par Akira Toriyama et son adaptation à l’écran traverse les générations, alors cet artiste brésilien a réussi à lui donner sa touche personnelle pour imaginer à quoi ressembleraient ces stars hollywoodiennes en tant que Z Fighters. des emplois avec des acteurs de Peter-Man, car il a également créé JK Simmons en tant que Master Roshi, Jacob Batalon en tant que Krillin et Benedict Cumberbatch en tant que Cell.

Il est difficile d’imaginer un film d’action en direct de Dragon Ball avec ces acteurs, mais tout le monde peut rêver. Pendant, Tom Holland est le seul qui reste actif par rapport à homme araignéepuisqu’il a signé pour une nouvelle trilogie qui l’aura comme protagoniste principal de ce qui est à venir pour merveille sur les bandes de Vengeurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?