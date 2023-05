La vidéo de la saison 2 de House of the Dragon révèle le surnom dérangeant de la reine Rhaenyra

Maison du Dragon ramène les téléspectateurs dans le temps, environ 200 ans avant les événements familiers de Game of Thrones. Cette série préquelle plonge dans l’époque où la dynastie Targaryen détenait le pouvoir suprême dans le royaume de Westeros. Il explore une période charnière marquée par des conflits internes et la question de savoir qui succèdera au roi Viserys I Targaryen, conduisant le récit vers une finale enflammée et décisive dans la saison 1. Dans la saison à venir, l’épopée Danse des dragons devrait s’enflammer, avec Rhaenyra Targaryen et Daemon Targaryen prêts à déchaîner le feu et le sang sur King’s Landing. Alors que les tensions s’intensifient, les Verts recourent à la tactique séculaire de manipulation de l’opinion publique par la propagande.

Cette stratégie astucieuse vise à influencer les masses et à solidifier le soutien à la cause des Verts, préparant le terrain pour un conflit qui dépasse le domaine des dragons et dans le domaine de la perception et de l’influence. Récemment, des images du tournage de Maison du Dragon La saison 2 a fait surface sur les réseaux sociaux, grâce à l’utilisateur d’Instagram Martes Plaza Mayor et Twitter l’utilisateur House the Dragons, offrant un aperçu du déroulement du récit de la série. Dans la scène, un cortège funèbre est capturé, avec un crieur solennel en tête. La voix du crieur résonne dans l’air alors qu’ils battent un tambour, racontant les actes de « Rhaenyra la Cruelle ». Découvrez-le ci-dessous.

House of the Dragon Saison 2 promet une histoire brutale de « sang et fromage »

HBO

Maison du DragonLa saison 2 à venir suscite l’enthousiasme des fans avec l’annonce de l’épisode « Blood and Cheese ». S’inspirant du roman Fire & Blood de George RR Martin, cet épisode plonge dans une histoire de vengeance orchestrée par deux personnages énigmatiques, Blood et Cheese. Leurs cibles ne sont autres que la reine Alicent, le prince Aemond, le roi Aegon II et les Verts, représentant le prince Daemon, la reine Rhaenyra et les Noirs. Sara Hess, l’auteur de l’épisode, a fait allusion à une saison remplie de brutalité, de vengeance et d’un niveau d’effusion de sang sans précédent dans l’histoire de la série.

L’influence de la Game of Thrones franchise sur la culture pop ne peut pas être surestimée. Qu’il s’agisse de façonner les tendances de la mode ou de laisser une marque indélébile sur le design, la série a captivé le public du monde entier. Alors que l’excellence technique a valu à certains épisodes une place spéciale dans le cœur des téléspectateurs, un épisode en particulier se démarque comme notoire : l’inoubliable Red Wedding, une montagne russe émotionnelle dans la saison 3. Game of Thrones était connu pour son contenu graphique et violent, c’est l’émotion profondément enracinée sous-jacente au chaos qui a laissé un impact durable. Maintenant, avec la promesse de « Blood and Cheese », Maison du Dragon est sur le point de créer un épisode capable de défier la tristement célèbre réputation de The Red Wedding.

La finale de la saison 1 a préparé le terrain pour un drame intense, la mort accidentelle de Lucerys Velaryon devenant un catalyseur de la poursuite inébranlable de la justice de Rhaenyra Targaryen. Les tensions s’intensifient alors que les deux familles se retrouvent empêtrées dans une bataille d’esprit et d’objectifs, opposant la redoutable Maison Targaryen. Bien qu’une date de sortie pour la deuxième saison de Maison du Dragon n’a pas été officiellement annoncé, il devrait sortir l’année prochaine.