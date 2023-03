Comment débloquer mon patron aura la saison 2 sur Netflix ?

in

Netflix

La série coréenne Netflix est devenue un succès mondial et les fans attendent déjà une deuxième saison. Est-il possible d’arriver?

©IMDBcomment débloquer mon patron

Les séries coréennes sont devenues les préférées des téléspectateurs de Netflix. Le contenu de ce pays suscite toujours de grandes attentes parmi les fans et devient une rage. Tel est le cas de comment débloquer mon patronla nouvelle production arrivée sur la plateforme et déjà parmi les plus vues.

comment débloquer mon patron est une bande pleine de mystère, de drame et d’émotions qui rompt avec tous les schémas en racontant une histoire innovante, mais aussi adaptée à l’époque actuelle, où l’intelligence artificielle est le protagoniste. Sans aucun doute, une histoire captivante pleine de rebondissements inattendus qui, comme si cela ne suffisait pas, a laissé les fans en redemander.

C’est pourquoi beaucoup se demandent déjà si comment débloquer mon patron Il aura une deuxième saison sur Netflix. Malgré le fait qu’elle soit arrivée très récemment chez le géant du streaming, les fans attendent déjà d’en savoir plus sur cette histoire. C’est parce que, en plus, la fin a laissé tout le monde en redemander.

Il faut se rappeler que dans la dernière scène, alors que Park In-seong s’occupe toujours de l’entreprise et poursuit son rêve d’être acteur, on laisse entendre que le patron se réveille. Cela indique que, apparemment, il y a encore beaucoup à dire. Cependant, la réalité est que la société de Ted Sarandos n’a pas encore confirmé que cette histoire se poursuivra.

Comme prévu, le géant du streaming évaluera d’abord l’intérêt du public pour la bande avant de prendre une décision. Pourtant, la vérité est que comment débloquer mon patron Elle a déjà traversé les frontières et est devenue l’une des bandes préférées du catalogue. En d’autres termes, ce succès pourrait amener la plateforme à parier sur les nouveaux épisodes qui sont déjà un fait en Corée.

