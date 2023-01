Netflix

Anya Taylor-Joy a lancé une bombe sur ses réseaux sociaux, mais l’a désamorcée en quelques minutes seulement. Avez-vous divulgué la deuxième saison de Queen’s Gambit exprès ?

Le tweet qu'Anya Taylor-Joy a posté et supprimé : La saison 2 de Queen's Gambit arrive-t-elle ?

Lorsque la planète était à l’abri dans leurs maisons en raison de la pandémie de Covid-19, le service de streaming Netflix a créé l’une de ses séries les plus réussies qui est devenue un phénomène mondial à l’époque. On parle de Gambit de la reine, qui s’est terminée et seules des rumeurs sont venues sur une deuxième saison, mais jamais rien d’officiel. Maintenant, Anya Taylor Joy a posté un tweet suggestif qu’il a supprimé quelques minutes après.

Cette histoire, créée par scott franc Oui William Hoberg Oui allan scottd’après le roman homonyme de Walter Tévis, est arrivé le 23 octobre 2020 et au cours de ses 28 premiers jours, il a été vu par 62 millions de foyers, en plus d’être dans le Top 10 de 92 pays et d’être n°1 pendant au moins un jour dans 63 d’entre eux. Son impact est allé plus loin avec la réintégration du livre original dans la liste des best-sellers du New York Times et l’augmentation des ventes de jeux d’échecs.

+ Le tweet qu’Anya Taylor-Joy a posté et supprimé

Après un temps sans nouvelles, et avec l’hypothèse que le problème était terminé, est venu un nouvel indice sur une éventuelle deuxième saison de Gambit de la reine. Ce lundi, dans la matinée de l’Amérique latine, le protagoniste Anya Taylor Joy Il a posté un tweet disant : « Le Gambit de la Reine 2 »mais après dix minutes, il a décidé de le supprimer. Il faudra patienter pour découvrir le mystère qui se cache derrière et si effectivement la production pense à de nouveaux épisodes.

La possibilité d’avoir plus d’épisodes a été un désir pour les fans de la série, mais à l’époque William Hoberg avait déclaré : « La dernière séquence m’a semblé être une belle note pour terminer la série, donc je ne suis pas sûr que nous voulions continuer ». Pour sa part, Anya Taylor Joy Il a dit qu’il aimerait revenir: « J’espère que Beth commencera à faire des choses pour son propre plaisir. J’aimerais qu’elle récupère Benny et passe du temps avec lui en Russie, nous deux étant des intellectuels snobs ensemble, et j’espère qu’elle aura une phase Bowie. ».

Synopsis officiel : « Après avoir été abandonnée dans un orphelinat du Kentucky à la fin des années 1950, la jeune Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) découvre qu’elle possède un talent extraordinaire pour les échecs tout en devenant accro aux tranquillisants que l’État prescrit aux enfants. Hantée par ses démons personnels et stimulée Par une combinaison de stupéfiants et d’obsessions, Beth devient une paria incroyablement douée et glamour, déterminée à abattre les barrières traditionnelles qui entourent le monde longtemps dominé par les hommes des échecs professionnels. ».

