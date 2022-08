Pipa, le film Netflix argentin avec Luisana Lopilato a battu un record du monde

Netflix

Avec Luisana Lopilato, Tuyau a marqué l’histoire de Netflix en battant un record du monde. Savoir pourquoi.

©NetflixLuisana Lopilato dans Pipe

il y a quelques jours Netflix sorti dans le monde entier Tuyaule film argentin avec Luisana Lopilato qui clôt l’histoire de Manuela Pelari. Après le succès de Pertela première partie de cette parcelle et L’intuition, le deuxième d’entre eux, le géant du streaming a décidé de culminer ce drame policier. Une fois de plus l’actrice s’est mise dans la peau de ce policier qui a suscité tant de fureur ces dernières années.

Bien que cette fois Tuyau a adopté une approche complètement différente. Eh bien, non seulement il a montré la meilleure version du personnage, mais il s’est également consacré à laisser un message politique. Ce nouveau film suit, une fois de plus, Manuela Pelari mais ça se passe dix ans après L’intuition. Maintenant, l’ancienne enquêteuse a quitté ses forces après avoir découvert que c’est un monde plein de mensonges et a déménagé à La Quebrada, où elle vit depuis plusieurs années avec sa tante Alicia.

Là, elle se consacre uniquement à s’occuper de son fils Tobías, un adolescent en pleine période de rébellion. Et, malgré le fait qu’elle essaie d’avoir une vie tranquille, un meurtre se produit à La Quebrada et son intention de connaître la vérité ravive son instinct d’enquêteuse. Mais, au cours de sa recherche, il replonge dans un monde totalement indésirable. Sans aucun doute, c’est une intrigue complètement captivante et captivante qui a fait sensation parmi les téléspectateurs de Netflix.

En fait, cela a été récemment annoncé par la production puisque Tuyau a battu un record car, une semaine après sa première, il a réussi à se positionner premier dans le Top 10 des films non anglophones les plus regardés de la semaine dernière. Eh bien, dans si peu de jours totalisé 23,16 millions d’heures vues, ce qui en fait le leader du classement mondial non anglophone. Et, à son tour, cela l’amène à battre un autre record.

Tuyau C’est le troisième film argentin Netflix qui atteint cette position non anglophone jusqu’à présent en 2022. Aussi cette bande avec louisiane lopilato Clôturant son personnage de Manuela Pelari, elle s’est positionnée dans le TOP 10 de 79 pays, tels que l’Argentine, le Brésil, les États-Unis, le Canada, l’Espagne, le Mexique, l’Australie, Israël, l’Italie, entre autres. En d’autres termes, c’est l’une des histoires les plus importantes et les plus prometteuses de ces derniers temps en Argentine.

