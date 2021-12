La nouvelle série Netflix True Crime sur les empoisonnements de Salisbury rend les gens accros

Une nouvelle série Netflix sur les empoisonnements de Salisbury a accroché les téléspectateurs, beaucoup disant que vous finirez par regarder le tout en une seule séance. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Les empoisonnements de Salisbury, qui a été diffusée à l’origine sur la BBC l’année dernière, est une série en trois parties explorant l’histoire vraie de ce qui s’est passé lorsqu’un agent double russe et sa fille ont été empoisonnés par Novichok à Salisbury, Wiltshire, en mars 2018.

Sergei Skripal et sa fille Yulia ont passé plusieurs semaines à l’hôpital dans un état critique après avoir été exposés à l’agent neurotoxique mortel, tandis qu’un certain nombre d’autres personnes étaient également impliquées, dont certaines quelques mois plus tard.

Crédit : BBC

Un court synopsis de Netflix se lit comme suit : « L’empoisonnement par Novichok de l’agent double russe Sergei Skripal et de sa fille a des répercussions sur Salisbury et la vie de ses habitants. »

Après avoir regardé la série sur Netflix, de nombreuses personnes ont déclaré qu’elles étaient absolument « accrochées » au drame, qui figure depuis un certain temps dans le top deux des plus regardés de Netflix.

L’un d’eux a tweeté : « Je viens de regarder Les empoisonnements de Salisbury sur Netflix. Oof émotionnel massif, celui-là.

« Je connaissais l’histoire et les faits rapportés de ce qui s’est passé, mais cela met un angle tellement humain. J’étais en larmes. »

Un autre a déclaré : « Regardé sur Netflix aujourd’hui Les empoisonnements de Salisbury. M’a donné des frissons.

Je viens de regarder les empoisonnements de Salisbury sur netflix. Vaut vraiment le détour. Vraiment choquant -Mckenna (@MckennaUK1) 21 décembre 2021

maintenant en train de regarder les empoisonnements de salisbury sur netflix, une heure de 3 épi de la première saison, je suppose, je vais le finir en une seule fois, je ne peux pas en prendre des yeux.. – @DareDix (@DareDix) 22 décembre 2021

Un troisième a écrit : « 30 minutes après le début de l’EP1 de Les empoisonnements de Salisbury sur Netflix et je suis accro. Absolument convaincant jusqu’à présent.

Un quatrième a ajouté : «Les empoisonnements de Salisbury est génial sur Netflix. Ça vaut le détour. Super rythme, vous finirez par le regarder en une seule séance.

La série met en vedette Anne-Marie Duff, Rafe Spall et Annabel Scholey, et a été créée pour la première fois sur BBC One en juin 2020.

En plus de documenter ce qui est arrivé aux Skripals, le programme se concentre également sur ceux qui travaillent dans les coulisses de l’urgence, y compris les détectives et les autorités travaillant pour le service local de santé publique.

Crédit : BBC

Expliquant pourquoi il s’agissait d’un domaine dans lequel la série s’est penchée sur le co-scénariste Declan Lawn, a déclaré: « Nous avons senti avec Salisbury qu’il y avait une histoire humaine incalculable qui devrait être racontée dès que nous avons commencé à la rechercher.

« Nous avons trouvé ces histoires incroyables que personne n’avait jamais entendues auparavant sur la réponse à ce qui s’est passé là-bas. »

C’est tellement cool de voir The Salisbury Poisonings avoir une seconde vie @netflix. Merci à tous ceux qui le regardent et prennent contact à ce sujet. Ca me rappelle la première fois ! – Declan Lawn (@DecLawn) 19 décembre 2021