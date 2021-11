Qui est Ruby O. Fee ? L’actrice latine qui brille dans Army of Thieves, le plus regardé sur Netflix

Ruby O. Frais Elle est née le 7 février 1996 à San José, Costa Rica, et a vécu au Brésil avec sa mère allemande et son beau-père français jusqu’à ce que la famille déménage en Allemagne en 2008. Depuis 2019, elle est en couple avec Matthias Schweighöfer, le protagoniste et réalisateur de Armée de voleurs, le succès de Netflix dans lequel l’actrice brille en donnant vie au hacker Korina Dominguez.

Certaines des compétences qui rendent Korina précieuse pour voler les trois coffres-forts les plus sûrs du monde incluent la capacité de parler anglais, portugais et français ; Elle est une hackeuse prodigieuse et produit finalement ses propres mixes musicaux. Dans le passé, elle a divulgué le film Pirates des Caraïbes: Le coffre du mort, une réalisation qui n’a pas été l’une des plus importantes de sa carrière criminelle, mais elle a fait la une des journaux et lui a valu de la popularité.

L’actrice qui brille dans L’Armée des voleurs

En 2010, Ruby a été reconnue pour son rôle de Sophie Kellermann dans la série Allein Gegen de Zelt. Dans son premier film, de la même année, intitulé Utérus, elle a joué l’adolescente Rebecca. En 2011, il a participé au film Pissenlit, l’aventure cinématographique comme Laila. Ces premiers pas dans sa carrière l’ont mise sur le radar du producteur et lui ont donné la chance de rejoindre de nouveaux projets.

À l’été 2012, l’actrice a participé à l’adaptation du livre pour enfants Les frères noirs où elle a agi comme Angeletta. Puis il a obtenu le rôle dans le téléfilm Lotta et le futur heureux où il a joué une fille malade qui a une crise cardiaque. Elle a reçu de nombreuses distinctions pour son rôle de suspecte de crime dans Joyeux anniversaire Sarah. En 2013 Fee est apparu devant les caméras pour la bande Bibi et Tina comme Sophia von Gelenberg.

Déjà en 2015, elle était l’une des protagonistes de Als Wir träumten, d’après le roman du même nom de l’auteur Clemens Meyer. L’année suivante, il participe à Le secret de la sage-femme. Un autre rôle ? Dans le thriller psychologique allemand Zazy joué le personnage principal. Un peu plus près dans le temps, en 2019, il a participé au film d’action Polaire avec le célèbre acteur Mads Mikkelsen. L’année dernière, il a fait de même en Lindenberg ! Mach dein ding, où il a donné vie à Paula aus Sankt Pauli. Le projet est enfin arrivé Armée de voleurs produit par Zack Snyder et dirigé par Matthias Schweighöfer!

