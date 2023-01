La Snow Girl de Netflix est-elle une histoire vraie ?

Netflix

Netflix a récemment lancé la fille des neiges, une série qui fait fureur et donne des frissons. C’est une histoire vraie ?

©Netflixla fille des neiges

Ce 27 janvier est arrivé sur Netflix la fille des neiges, une nouvelle série espagnole qui a déjà ravi des milliers de personnes. Avec une saison de six épisodes, cette bande est une combinaison de thriller et de mystère chargé d’adrénaline. Eh bien, il raconte une histoire surprenante et sinistre dans laquelle une fille devient une victime.

De quoi s’agit-il? la fille des neiges Il se concentre sur Miren, une journaliste stagiaire pleine d’intrigues qui devient l’enquêteuse principale de la disparition d’Amaya, une fillette de cinq ans intensément recherchée par sa famille. La jeune femme a cessé d’être vue à Malaga en 2010 lors d’une procession des Rois Mages.

Sans aucun doute une histoire captivante et saisissante qui, comme si cela ne suffisait pas, est divisée en trois lignes temporelles. Le premier, la disparition de la jeune fille, le second, cinq ans plus tard, lorsque l’enquête reprend grâce à une mystérieuse cassette, et, enfin, lorsque l’affaire est résolue. Une histoire émouvante qui est si bien faite qu’elle pourrait même être réelle, bien qu’elle ne le soit pas..

Sur quoi est basée The Snow Girl, la nouvelle série Netflix ?

Même si cela pourrait être une histoire tout à fait vraie, La vérité c’est que la fille des neiges Il est basé uniquement sur un livre. C’est le roman homonyme de Javier Castillo, qui s’est vendu à plus de 1 700 000 exemplaires. Le livre porte le même nom que la série et est devenu un succès lors de la pandémie de coronavirus en 2020.

En fait, il est arrivé à un tel point que Netflix a autorisé Javier Castillo à participer aux scripts de l’histoire. C’est pourquoi le livre et la série ne diffèrent pas beaucoup l’un de l’autre. Et bien que l’auteur original n’ait pas mis ses mots dans la production du géant du streaming, il a approuvé tout ce qui a été publié.

