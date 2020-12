« Star Wars: The Force Awakens » et quelques questions auxquelles sa trilogie n’a jamais répondu

Pour le meilleur ou pour le pire, « Le réveil de la force«Était la première brique nécessaire pour la construction du nouveau parcours que l’une des franchises les plus importantes de tous les temps prendrait. Cinq ans se sont écoulés depuis sa sortie et à l’époque, nous ne savions pas grand-chose de la division de ses suites, ce qui présenterait un certain nombre de décisions discutables pour certains des fans les plus intenses.

JJ Abrams, réalisateur visionnaire derrière le redémarrage du film de «Star Trek», Serait en charge de diriger cette tranche dans laquelle nous nous rencontrerions Finn, Rey et Poe, la nouvelle génération de protagonistes qui se battront contre les forces impériales renouvelées, qui se déplacent désormais sous le nom de « Premier Ordre ».

La bande en tant que produit autonome est assez agréable et a la dose parfaite de nostalgie sans être écoeurante ou désespérée. De plus, il présenterait Kylo-Ren comme une figure antagoniste menaçante. Cependant, nombre des questions soulevées par le film ne recevront jamais de réponse dans ses suites. En voici quelques uns.

Qui sont les « Chevaliers de Ren »?

Ces personnages ont fait une excellente première impression lors de leur apparition dans un flashback induit par la Force et, similaire à ce qui se passerait avec le Capitaine Phasma, ont été complètement expédiés avant de réussir à faire quelque chose de mémorable.

Soke impliquerait qu’ils font partie d’un ordre dont Kylo-Ren C’est un leader, mais il ne resterait que là-dedans: un indice. En outre, la mort de ses membres en « La montée de Skywalker”Soustrait le degré de danger avec lequel ils ont été initialement introduits.

Comment Maz Kanata a-t-il obtenu le sabre de Luke / Anakin?

Avant Luke Skywalker a construit son sabre laser vert signature, il a utilisé celui qui appartenait autrefois à son père Anakin après avoir été livré par Obi-Wan. Bien que les préquelles répondent que le Jedi Il l’a gardé avec lui après avoir abandonné son vieil ami, on n’a jamais su comment il Kanata je l’ai après Vader couper la main de Luke dans « Cloud city».

Les parents de Rey

Réponse de Roi comme la fille d’un clone rebelle de Palpatine (Quoi?) Est l’un des points les plus faibles de l’intrigue de toute la franchise et ne peut être défini que comme une tentative désespérée de JJ Abrams pour justifier le retour de Seigneur Sith.

L’un des nombreux éléments qui font que « Le dernier jedi«La démocratisation complète de la Force est spéciale. Non seulement cela nous présenterait la possibilité réelle que Rey soit juste une personne ordinaire choisie de force pour s’épanouir en elle, sans oublier le garçon avec le balai à la fin. Cela suggérerait qu’il n’est pas nécessaire de venir d’une lignée spéciale (le Skywalker) pour utiliser la Force.