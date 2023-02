Elizabeth Olsen taquine son retour MCU en tant que sorcière écarlate

Depuis la disparition présumée de Elisabeth Olsende Wanda Maximoff à la fin de Doctor Strange dans le multivers de la folie, les fans ont posé la même question; quand la verrons-nous apparaître ensuite dans le MCU. Alors qu’un décès dans n’importe quelle autre franchise serait considéré comme la fin de la ligne pour n’importe quel personnage, le MCU ne joue pas selon les mêmes règles et tout comme les bandes dessinées sur lesquelles il est basé, il y a toujours un moyen de ramener des personnages pour être mort.

Dans le cas de Wanda alias Scarlet Witch, sa « mort » est encore plus facile à éviter, car à part sa tentative de détruire le Darkhold, laissant au public un aperçu lointain de sa lumière écarlate qui s’éteint, rien de concret ne suggère qu’elle l’a fait. rencontrer sa disparition. En plus de cela, nous savons déjà que d’autres versions de Wanda existent dans le multivers, donc de toute façon, il ne fait aucun doute qu’elle sera revue à l’avenir.

En faisant une apparition au Comfest Con 2023 (via Agents de Fandom), Olsen a été interrogée sur son statut de MCU. La question elle-même n’est peut-être pas nouvelle, mais l’actrice a donné une réponse différente et légèrement énigmatique à la normale. Dit-elle:

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation directe d’un retour, cela suggérerait qu’elle a dit à Kevin Feige ce qu’elle aimerait faire avec le personnage, ce qui conduirait à supposer que des discussions sur l’avenir ont eu lieu dans un certain contexte.

Alors que son avenir Marvel pourrait être dans les airs, les fans d’Elizabeth Olsen la verront bientôt dans un rôle complètement différent alors qu’elle incarne Candy Montgomery dans Aimer la mort sur HBO Max. La série est basée sur l’histoire vraie du meurtrier à la hache Candy, une femme au foyer religieuse qui a tué la femme de son amant en 1980.

La série sortira sur HBO Max le 27 avril, avec trois épisodes publiés ensemble et de nouveaux épisodes arrivant chaque semaine. La série de sept épisodes a été écrite par le vétéran de la télévision David E. Kelley et annoncée pour la première fois en 2021. Parlant du casting d’Olsen, le président du groupe Lionsgate TV, Kevin Beggs, a précédemment déclaré:

« Nous ne pouvons pas imaginer une artiste plus parfaite pour jouer le rôle principal de Candy qu’Elizabeth Olsen. Son talent, son charisme et son énergie peuvent envoûter le public comme nul autre. Nous sommes fiers de collaborer avec une équipe créative de classe mondiale composée de Lesli, David et Nicole sur cette série passionnante et intrigante et d’apporter une autre propriété premium passionnante à nos partenaires de HBO Max.