Elden Ring: Stormveil Castle et le chemin le plus rapide vers le boss (solution)

Déjà dans la zone de départ de Anneau Elden vous l’obtenez avec le patron Margit, la marque cruelle faire et ça ne fait qu’empirer à partir de là. Parce que peu de temps après tu affrontes le demi-dieu Godrick le transplanté contre et cet adversaire est tout sauf un lit de roses. Mais avant d’apprendre cela à la dure, vous devez d’abord l’atteindre.

Parce que Godrick vous attend à la fin du premier vrai donjon, ça Château Stormvoile. Il y a de nombreux secrets à découvrir, des ennemis à combattre, des trésors à piller et des opportunités d’acquérir de l’expérience. Mais si vous pouvez vous passer de tout ça et si vos doigts vous démangent déjà, vous cherchez peut-être le chemin le plus rapide vers le patron.

Elden Ring: Le chemin le plus rapide à travers Castle Stormveil (solution)

Si vous n’avez pas de problème à ignorer tous les ennemis en streaming et les précieux trésors, allez-y Entrer dans le Château Stormvoile directement dans la zone à gauche de la porte verrouillée du château, où vous obtenez le vieux bonhomme Gestoc qui vous avertit de ne pas franchir la porte principale car elle est fortement gardée.

Mais c’est le chemin le plus rapide vers Godrick, même si nous recommandons uniquement aux joueurs vraiment expérimentés d’emprunter cette route. Si cela est encore un peu trop délicat au début, nous vous donnerons donc quelque chose ci-dessous un itinéraire alternatifce qui prend un peu plus de temps, mais n’est pas trop difficile.

Demandez à Gostoc d’ouvrir la porte principale et d’esquiver les projectiles du baliste massive out, qui commence à vous tirer dessus après seulement quelques pas dans la cour intérieure. Courez en avant et assurez-vous d’adapter vos tactiques aux circonstances. Parfois, un est recommandé parcours en zigzagparfois vous devriez vous fier aux sauts évasifs.

Tiens bon du mieux que tu peux Sur le côté droit et continuez à passer devant la créature ressemblant à un lion avec les lames sur ses bras, une fois à travers la pièce avec les nombreuses statues de chevaliers et directement au prochain lieu de miséricorde : Pont de la tour de Limgrave. Cependant, vous pouvez vous épargner le voyage sur le pont lui-même à ce stade.

Au lieu de cela, suivez le chemin normal et vous aurez affaire aux lions susmentionnés, un chimère, ce qui peut certainement vous faire transpirer. Après le combat, montez plus haut, au nord. D’autres balistes et lanceurs de bombes suivront, qui voudront vous compliquer la vie.

Montez donc les escaliers, passez devant les deux lance-flammes et vous arriverez dans la cour intérieure du château. cours maintenant Nord et vous les atteignez Chambre côté ascenseur, le prochain lieu de miséricorde du Château Stormvoile. De là, dirigez-vous simplement vers l’ascenseur le plus proche et vous pourrez vous rendre directement au prochain boss.

© Du logiciel/Bandai Namco

Elden Ring: Le deuxième chemin le plus rapide à travers Castle Stormveil (solution)

Au lieu de passer par la porte principale, vous pouvez également passer par le brèche dans le mur aller à l’extérieur. Utilisez le rebord sur le côté du château pour avancer et suivez le chemin jusqu’à un mur brisé, que vous pouvez monter sur le côté droit. De ce rebord tu te laisses vers l’ouest automne.

C’est ainsi que vous atteignez le prochain lieu de grâce, le Falaises Stormvoile. Si tu veux aller directement à Godrick, maintenant prends le chemin vers l’ouest, donc toujours en haut des escaliers. Lorsque vous arrivez au bâtiment, continuez à monter jusqu’à ce que vous atteigniez le porte verrouillée. En face, il monte le prochain escalier.

C’est comme ça qu’on en obtient un trou de mur, que vous pouvez traverser pour atteindre la plate-forme précédemment occupée par les exilés qui vous ont bombardé. Montez ici échelle puis suivez à nouveau les escaliers jusqu’en haut et enfin derrière la porte de droite.

Vaincu dans le chambre noire le chevalier, fouillez le coffre et prenez-le Clé rouillée à vous, avec lequel vous pouvez ouvrir la porte ci-dessous. Montez à l’échelle suivante et partez À gauche, une fois le chemin bifurqué pour continuer à marcher vers le boss. C’est au bout du couloir gauche par la porte ouverte en dehors.

Maintenant, vous montez à nouveau les escaliers jusqu’à ce que vous atteigniez enfin le prochain lieu de grâce, le tour de mur. Sors d’ici et fait un saut en courant vers le nord-està un toit avec un pilier tombé atteindre. Passez par-dessus le pilier tombé jusqu’à un autre rebord où vous pourrez gravir une autre échelle.

Maintenant, il faut étape par étape menu déroulant, toujours dans la mesure où les toits et les plates-formes le permettent. Une fois arrivé en bas, vous avez une multitude de chemins qui finalement mènent tous à votre prochaine destination : la cour avec les défensesque vous auriez également atteint par le chemin passant par la porte principale.

Traversez la cour et essayez d’éviter autant de combats que possible jusqu’à ce que vous atteigniez l’endroit derrière le gars fort avec le chien sont entrés. C’est ainsi que vous atteignez enfin le lieu de grâce Chambre côté ascenseur, où vous prenez l’ascenseur jusqu’au sommet. Franchir la porte vous mènera éventuellement au prochain boss.

Si vous rencontrez des problèmes avec Godrick the Transplant dans Elden Ring, veuillez consulter notre procédure pas à pas séparée, où nous décrivons en détail comment vous pouvez battre ce méchant en un rien de temps : Combat de boss dans Elden Ring : Vaincre Godrick le greffé.