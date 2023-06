Seire Clip montre un début terrifiant à la paternité

La nouvelle paternité peut faire peur, mais Séire le rend carrément terrifiant. Le film d’horreur sud-coréen, écrit et réalisé par Park Kang, suit Jin Woojin (Seo Hyun-woo), un tout nouveau père dont la femme et la belle-mère sont superstitieuses et catégoriques quant à l’observation du « seire ». Dans la culture coréenne, seire marque les 21 jours après la naissance d’un bébé. Pour célébrer et maintenir le bien-être du nouveau-né et pour éloigner toute malchance et énergie, les étrangers ne sont pas autorisés à visiter.





Contre l’avis de sa femme, Woojin décide d’assister aux funérailles d’une fille avec qui il est sorti pendant ces vingt et un jours cruciaux. Alors que Woojin est en proie à des visions, à des événements effrayants et à des épisodes d’insomnie, après les funérailles, il se rend compte que l’avertissement de sa femme valait peut-être la peine d’être pris. Vous pouvez regarder un extrait exclusif du film ci-dessous.

Séire étoiles Seo Hyun-woo, Ryu Abel, Shim Eun-woo, Ko Eun-min et Kim Woo-kyum. Hyun-woo, qui incarne le nouveau papa Woojin, est un acteur sud-coréen établi dont les crédits incluent des films et des séries dans divers genres. Il est surtout connu pour son interprétation du journaliste Kim Moo-jin dans le drame fleur du mal. Shim Eun-woo, qui incarne la femme de Woojin, Hae-mi, est connue pour ses apparitions dans plusieurs séries télévisées sud-coréennes, notamment dans le drame coréen populaire, Le monde des mariés. Le film d’horreur surnaturel est produit par Rhee Yoon-joo et produit par Kang. Le film marque les débuts de Kang en tant que réalisateur, alors qu’il avait précédemment réalisé et écrit le court métrage de 2018 Accord.

Séire est sorti en 2021 et projeté dans quatre festivals : Moscou, Busan, Zurich et Fantasia. Il a remporté le prix FIPRESCI, qui promeut et encourage le nouveau et le jeune cinéma, au 26e Festival international du film de Busan. Il a reçu une nomination pour un Golden Eye meilleur long métrage international au Festival du film de Zurich 2022. Le film détient actuellement une note parfaite sur Rotten Tomatoes, avec des critiques louant le travail de Park, les éléments surnaturels et l’atmosphère effrayante du film, ainsi que l’acteur principal.

La bande-annonce de Seire explore les liens avec la tradition

La bande-annonce du film d’horreur indépendant sud-coréen, que vous pouvez regarder ci-dessous, montre davantage l’horreur à laquelle Woojin doit faire face après la naissance de son enfant. Nous voyons sa femme affirmer qu’ils doivent être très prudents et Woojin acheter un tonique à la carpe destiné à protéger le bébé. Cependant, après sa visite aux funérailles de son ex-petite amie, Woojin commence à se rendre compte qu’il l’a peut-être ramenée avec lui et que c’est une menace potentielle pour son nouveau-né, qui tombe mystérieusement malade.

La bande-annonce effrayante et atmosphérique met en évidence les dangers d’aller à l’encontre de la tradition, un sujet et un thème constants de l’horreur populaire. Séire rejoint un certain nombre de films d’horreur qui explorent le folklore, y compris des films acclamés par la critique comme Midsommar, La Sorcièreet Les Lamentations.

Le film, initialement sorti en 2021, sera enfin disponible le 16 juin sur les plateformes numériques et la vidéo à la demande via Film Movement, un distributeur nord-américain de films indépendants et étrangers primés. La bande-annonce est ci-dessous :

