L’avenir de Flash dans la DCU est désormais entre les mains du public

Gants chauffants extérieur, résistants à l'eau, polyvalents

Ces gants chauffants coupent le vent et sont resistants a l eau. Ils fonctionnenent avec un paire de batteries lithium rechargeables. Ces batteries alimentent des elements chauffants sur le dos de la main et les doigts. Vous pouvez choisir entre 3 niveaux d intensite de chaleur. Vos mains restent ainsi au chaud de 2 a 6 heures en fonction du reglage choisi. La couche intermediaire des gants est isolante pour un confort thermique. Ces gants sont egalement tres agreables a porter avec leur doublure douce, et une composition avec de l elasthanne qui leur donne une legere elasticite et une bonne ergonomie. Les cordelettes au poignet permettent de bien ajuster le gant a la main et de bien conserver la chaleur. Les gants sont livres avec les 2 batteries et le chargeur. Les batteries se rechargent en 3 heures maximum. Couleur : noir 3 niveaux de chaleur 2 Batteries Lithium 7,4V Se lavent a 30 C Reference : Outdoor / 050-36 Marque : 30 Seven