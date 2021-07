Outlander perd-il un autre acteur ?

Malgré les années qui ont passé, Étranger C’est l’une des séries les plus regardées au monde depuis sa première en 2014. C’est pourquoi, maintenant qu’une nouvelle saison approche, les fans sont impatients de savoir ce qu’il adviendra de l’histoire mettant en vedette Sam Heughan et Caitriona Balfe dans la peau des Jamie et Claire.

C’est le 1er juin que la production de Étranger a annoncé, via Instagram, que le tournage de la sixième édition était terminé. Mais, à ce moment-là, ils ont clairement indiqué qu’au-delà de devoir travailler sur la septième partie déjà confirmée, les nouveaux épisodes ne seront publiés qu’en 2022 et il n’y aura que six chapitres à apprécier.

Jamie et Claire reviendront dans la saison six. Photo : (Starz)



A tel point que, à la grande déception de nombreux fans par le fait de devoir attendre un an pour le renouvellement et, en plus de bénéficier d’une saison extra courte, certains acteurs ont décidé d’avancer les détails de ce qui les attend. Sam Heughan lui-même a été le premier à prendre la parole, suivi de Lauren Lyle avec des images des coulisses.

Cependant, maintenant, Qui a fourni des détails sur ce qui est attendu était Richard Rankin, l’interprète de Roger Mac, un personnage qui dans la cinquième édition a pris une grande importance pour la famille Fraser.. Mais, malgré le fait qu’il ait tout anticipé sur ce qui allait arriver en termes de rôle, les fans n’étaient pas très satisfaits car cela semble être un avenir sombre.

Richard Rankin et Sophie Skelton. Photo : (Starz)



« Roger a parcouru un long chemin, à la fois physiquement et mentalement« , Il a commencé par dire dans une interview et, plus tard, a ajouté : « Je pense que cela le fait se demander s’il aurait jamais dû être là en premier lieu. Cela jette vraiment le doute sur son avenir. ». Et, ce sont ces derniers mots qui ont attiré beaucoup d’attention.

Mais à quoi l’acteur fait-il référence avec ses propos ? Eh bien, il s’avère que les paroles de Rankin se réfèrent à ce qui s’est passé dans la cinquième saison de Étranger quand lui et Brianna (Sophie Skelton) ont essayé de revenir à leur époque avec leur jeune fils, mais en vain. C’est pourquoi, avant ses déclarations, les adeptes de l’histoire ont une théorie : Roger voudra y retourner, même s’il doit le faire seul.