Legally Blonde 3: Reese Witherspoon dit que le film ne peut pas fonctionner sans Jennifer Coolidge

L’avocate à la bombe blonde préférée de tous, Elle Woods, revient. Légalement Blonde 3 est actuellement en développement et est écrit par l’actrice et scénariste Mindy Kaling et Dan Goor. Le film original, nommé La revanche d’une blonde, est sorti en salles en 2001 et a connu un succès immédiat. Le film a engendré une suite en 2003 intitulée Légalement blonde : rouge, blanche et blonde.





Depuis sa sortie, La revanche d’une blonde a rassemblé un public dévoué et a rendu les stars du premier film plus populaires qu’elles ne l’étaient déjà : Reese Witherspoon (qui jouait Elle Woods) et Jennifer Coolidge (qui jouait Paulette Bonafonté).

En premier La revanche d’une blonde film, l’intrigue est centrée sur Elle Woods: une fille de la sororité qui s’inscrit à la Harvard Law School pour reconquérir son ex-petit ami Warner Huntington III. En cours de route, elle défie les préjugés contre les blondes et devient une brillante avocate.

Dans le deuxième film, Légalement blonde 2 : rouge, blanche et blonde, maintenant avocate à part entière, Elle Woods se rend à Washington, DC, pour défendre les droits des animaux. Cependant, elle est ignorée par tous les politiciens qu’elle rencontre et découvre que naviguer dans la Maison Blanche peut être beaucoup plus complexe que naviguer dans la Ivy League.

Les détails du troisième film sont rares, y compris une date de sortie exacte, bien que de nombreux rapports réputés affirment qu’il sera dans les salles en 2023. Cependant, ce qui est certain, c’est que Reese Witherspoon reviendra à son rôle emblématique. Ce que l’on sait de l’intrigue, c’est qu’Elle Woods est maintenant dans la quarantaine et une mère avec une carrière juridique réussie.

Reese Witherspoon s’est récemment entretenu avec Entertainment Tonight pour discuter de bribes sur le troisième opus du La revanche d’une blonde la franchise. Elle a également répondu à la question que tous les fans de la série avaient en tête : la célèbre actrice Jennifer Coolidge reviendrait-elle dans son rôle de l’adorable et chaleureuse manucure Paulette Bonafonté ?

Witherspoon a répondu : « Il n’y a pas de Legally Blonde 3 sans Jennifer Coolidge. » Cela a été dit malgré les informations selon lesquelles Coolidge n’avait pas encore été approché pour participer à Légalement Blonde 3 à partir d’octobre 2022.





