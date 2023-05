Secret Invasion : de quelle phase de Marvel fait-il partie ?

merveille

La prochaine série de Disney+ situé dans la Univers cinématographique Marvel, invasion secrèteest l’un des grands événements que la marque a préparé pour ses fans, qui dans ce cas verra le retour de Nick Fury, joué à nouveau par Samuel L. Jackson, qui dans ce cas devra éviter une invasion imminente de crânes avec le difficulté, il représente la capacité de métamorphose de ces extraterrestres.

invasion secrète C’est un thriller qui fait partie de la phase 5 du MCU mais qui rejoint en même temps la phase 3 de ce multivers, comme l’a expliqué Samuel L. Jackson dans une longue conversation sur cette série tant attendue qui servira de pont entre le parcelle de Capitaine Marvel et le film Les Merveilles qui sortira en fin d’année. Comment c’est?

Secret Invasion réunit différentes phases du MCU

Dans Capitaine Marvel Nick Fury et le protagoniste de ce film promettent aux Skrulls qu’ils leur trouveront une nouvelle maison après leur arrivée sur Terre. Trois décennies plus tard lors des événements qui se dérouleront dans la série des Disney+ il y aura des factions au sein de cette race extraterrestre qui décideront d’agir en utilisant leur capacité de métamorphose pour briser les défenses des humains et seul Nick Fury avec une poignée d’alliés se dressera sur leur chemin.

« Dans la série, nous pourrons voir quelles pourraient être les conséquences de cela »Samuel L. Jackson a fait remarquer qu’il révèle ainsi le lien qui existe entre la phase 3 et la phase 5 du récit du MCU. « Cette série doit arriver pour que The Marvels ait un sens. Toutes ces choses sont liées de manière intéressante. »est la conclusion à laquelle est parvenu l’acteur à propos de invasion secrète et l’importance qu’il aura dans le développement des futurs événements de la marque.

La nouvelle émission de télévision montrera un Nick Fury plus vulnérable qu’à l’époque où il était directeur du SHIELD, et il aura du mal à trouver à qui faire confiance pour révéler l’invasion Skrull à ses alliés. Cela est dû à la capacité de métamorphose des envahisseurs qui a remplacé plus d’un personnage clé au sein du MCU. invasion secrète met en vedette des noms propres tels que : Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Olivia Colman, Christopher McDonald, Kingsley Ben-Adir et Don Cheadle, entre autres. La série arrive à La Casa del Raton le 21 juin.

