Trois chefs-d’œuvre de science-fiction pour débuter dans le genre et que vous pouvez regarder en streaming

Il n’est jamais trop tard pour se lancer dans la science-fiction cinématographique. Et en plus, il faut bien commencer : par les classiques. Nous avons sélectionné trois impeccables qui n’admettent pas la discussion et qui sont parfaits pour débuter (pour ceux qui manquent ‘2001 : L’Odyssée de l’Espace’ : on adore, mais on laisse pour une deuxième fournée, l’idée est d’engager, pas effrayer le public. respectable). Pourquoi tu es? Ils couvrent les années 80 et 50, deux des décennies les plus fertiles pour le genre, accompagnés par l’un des derniers classiques du cinéma apocalyptique.

Rappelons que ce ne sont que trois films incontournables, et qu’il en existe bien d’autres. Il y en a trois mais ça pourrait être trente… juste pour commencer ! Mais il faut commencer quelque part, et nous allons le faire avec ces chefs-d’œuvre d’un genre inépuisable.

Coureur de lame

Ridley Scott a bouleversé la science-fiction au début des années 80 avec cette adaptation d’un classique littéraire, Phillip K. Dick, qui a cimenté la célébrité de Harrison Ford et nous a laissé des moments emblématiques tels que Rutger Hauer décrivant des visions de navires en flammes au-delà d’Orion. Son portrait d’êtres artificiels sensibles est absolument actuel et continue d’influencer les créateurs du genre, et son mélange de film noir et de science-fiction est toujours plagié comme au premier jour, tout comme la bande originale iconique de Vangelis ou ses décors urbains futuristes et pluvieux. et avec une influence orientale visionnaire.

Aussi: Si vous l’avez aimé, il existe de multiples ramifications de « Blade Runner » que vous pouvez retracer : Scott lui-même a réalisé un autre classique qui aurait bien pu figurer dans cette sélection, « Alien, le huitième passager ». ‘Blade Runner’ a engendré une suite, ‘Blade Runner 2049’, ratée mais intéressante. Et le cinéma de science-fiction des années 80 est une véritable fontaine à merveilles : ‘Tron’, ‘Terminator’, ‘La puce miraculeuse’, ‘Predator’, ‘ET’, ‘Akira’, ‘Ils sont vivants’, les suites de ‘Star Wars’, ‘Robocop’ et un très long etcetera.

Invasion des voleurs de corps

Peut-être avec ‘Forbidden Planet’, l’apogée du cinéma américain de science-fiction des années 50, et un cas paradigmatique de la façon dont le genre a un contenu politique implicite (un câlin pour ceux qui pleurent parce que maintenant tout est « politisé », pas comme dans l’ancien temps). Curieusement, cette fable de l’invasion extraterrestre par usurpation d’identité peut être lue comme une diatribe anticommuniste et aussi comme une dénonciation de la paranoïa dans laquelle vivaient les États-Unis plongés dans les années cinquante. Le temps a fini par le positionner plutôt dans cette dernière option, surtout compte tenu de la carrière de son réalisateur, Don Siegel, mais comme ce qui marche oui ou oui c’est comme un cauchemar étouffant et une parabole sur l’isolement et les méchancetés de la société. Pas mal pour un mauvais film extraterrestre, hein ?

Aussi: Le lien entre la science-fiction et l’horreur a toujours porté ses fruits. A l’intégralité de la franchise « Alien » dont nous parlions, on pourrait ajouter « The Thing » (lui aussi issu d’un film des années 50) et la série de suites et de reboots de ces « Body Snatchers », le remake de Philip brillant d’un éclat tout particulier. 1978. Et bien sûr, c’est un bonheur de plonger dans la science-fiction des années 50, avec des classiques comme ‘Invaders from Mars’ (avec beaucoup de points communs avec celui-ci, mais un point de vue plus naïf) et toute une panoplie de films attachants monstres série B.

Mad Max: Fury Road

Un miracle absolu qui allie, peut-être dans l’une des dernières occasions que nous ayons eu la chance d’assister en tant que spectateurs, le cinéma d’auteur au spectacle d’un blockbuster. George Miller y est parvenu en reprenant un personnage mythique du cinéma post-apocalyptique et en faisant exploser son héritage : Tom Hardy et Charlize Theron ont déconstruit le héros solitaire de la fin du monde et ont transformé leur épopée en une fable austère et violente, mais aussi pleine d’espoir. et tourné vers l’avenir. . Auxquels s’ajoutent les meilleures séquences d’action motorisées du cinéma récent : un film iconique, parfait et, dans un certain sens, un chant du cygne pour bien des choses.

Aussi: Évidemment, vous avez un incontournable avec les trois autres films de la saga Mad Max, tous également réalisés par Miller, et chacun avec son charme caractéristique. Ensemble (surtout la deuxième partie) ils ont défini le cinéma post-apocalyptique, où l’on a aussi de quoi grignoter : du monde souterrain délirant et délicieux des fermes européennes du début des années 80 aux films plus récents comme « Edge of Tomorrow », en passant par les nombreux films d’apocalypse de science-fiction/horreur : de la trilogie originale de zombies de George A. Romero à ses nombreuses retombées, comme la série « 28 jours plus tard ».

À 45secondes.fr | Les 21 meilleurs films de science-fiction de la décennie