Regardez Danny DeVito se faire faire une blague par Arnold Schwarzenegger avant le tournage de Twins 2

Cela fait longtemps que le couple improbable d’Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito n’a pas amené jumeaux à la vie sous la direction de chasseurs de fantômes le réalisateur Ivan Reitman, et malgré de nombreuses rumeurs au cours des trois dernières décennies, il semblait que nous ne reverrions jamais le duo à l’écran pour une suite. Cependant, le mois dernier, il a été officialisé que Triplés ramènerait les frères et sœurs improbables sur les écrans avec un nouveau frère sous la forme de Tracy Morgan – qui a apparemment signé pour remplacer l’inclusion prévue d’Eddie Murphy – le tout à nouveau sous la direction de Reitman.

Bien que les principaux hommes du film soient plus âgés, ils ne sont certainement pas encore prêts à jouer leur âge, comme le prouve une vidéo de Arnold Schwarzenegger essayant de faire une farce à sa petite co-star avec un cigare qui n’était pas tout ce qu’il semblait être. Alors que le tournage du film ne commence que l’année prochaine, les stars se sont déjà réunies, avec Reitman, pour promouvoir le début du film. Avec une vidéo de la tentative de blague, Schwarzenegger a détaillé le tout dans sa récente newsletter.

« Ce mois-ci, j’ai aussi rencontré mon ami Danny De Vito pour promouvoir notre film Triplés! » Terminateur l’acteur Arnie a écrit. « Ivan Reitman, notre directeur que vous connaissez Jumeaux, flic de la maternelle, et chasseurs de fantômes, voulait nous réunir avec notre nouveau troisième frère, Tracy Morgan sur Zoom. Naturellement, j’ai vu cela comme l’occasion parfaite de ramener une farce que Danny m’a faite il y a toutes ces années sur le tournage de jumeaux. Vous vous souvenez peut-être de l’histoire de Danny mettant de la marijuana dans mon cigare. Eh bien, cette fois, nous avons inversé les rôles ! Nous avons attendu la fin du tournage et avons offert le cadeau à Danny. Mais malheureusement, il a toujours le nez d’un limier et a tout de suite flairé l’ingrédient spécial. Voici la vidéo de moi en train de lui donner le cigare. J’attends toujours que Danny m’envoie la vidéo de lui en train d’essayer plus tard dans la nuit. »

Le mois dernier, Reitman a parlé à Date limite sur la façon dont l’idée de Triplés a commencé par une rencontre entre le grand Arnie et Murphy. « jumeaux a eu beaucoup de succès, et quelques années plus tard, tout a commencé avec la rencontre d’Arnold avec Eddie Murphy, et la suggestion est venue de l’un d’eux », a déclaré Reitman. .’ Nous avons commencé un script avec Eddie, et après le succès qu’il a eu avec Amazon Prime sur À venir 2 Amérique, il s’est lourdement réservé. Et nous savions que nous allions le faire au début de l’année prochaine. J’avais été de bons amis avec Tracy Morgan pendant longtemps et j’ai toujours pensé qu’il était l’un des hommes les plus drôles du monde. J’ai pensé qu’il ferait un triplé formidable, et nous avons réécrit tout le script pour lui. Maintenant, nous allons sortir et essayer de rassembler l’argent et de le faire gagner. »

jumeaux a été un succès mondial pour Universal, rapportant 216 millions de dollars en 1988, et bien que cela semblait une certitude pour une suite, Reitman a également expliqué que le film n’a jamais eu lieu en raison de restrictions strictes sur une suite devant être faite très rapidement, et Universal non voulant prendre le risque car ils pensaient que la suite n’avait pas été suffisamment développée à l’époque. « En termes de droits futurs, Universal avait des droits secondaires très restrictifs en termes de suites », a-t-il expliqué. « Ils ont dû agir très rapidement, ce qu’ils n’ont pas fait, car nous ne l’avions pas vraiment développé. »

Bien sûr, maintenant les choses ont changé et il y a une intrigue dans le nouveau film, que Reitman a expliqué dans la même interview. « Secrètement, un troisième bébé est né, un bébé noir, qui n’a pas été en contact avec ses frères et sœurs », a expliqué Reitman. « Ils ne se connaissent pas et très tôt dans le film, ils se rencontrent et c’est ainsi qu’ils créent un lien ensemble après toutes ces années. C’est vraiment un film sur la famille et, peu importe à quel point nous sommes tous différents, nous devons apprendre à s’entendent bien. Ces gars ont une excellente chimie ensemble, et vous pouvez le voir dans la bobine, et combien d’énergie ils dégagent l’un de l’autre. «

Il est clair de voir dans la courte vidéo de farce qu’il n’a pas tort, et ses pistes originales ont toujours la capacité de rebondir les unes sur les autres et cela ne peut que signifier de bonnes choses pour Triplés. Avec autant de suites tardives puisant dans une énorme vague de nostalgie des années 80, le film pourrait bien être le prochain en ligne pour être un autre grand succès de la renaissance quand il arrivera, prévu dans le courant de 2023.

Sujets: Jumeaux 2, Jumeaux