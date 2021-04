"Lumière mourante 2" surprenez les fans avec une nouvelle carte géante

La carte de Lumière mourante 2 ce sera « quatre fois plus gros » que le jeu original.

La nouvelle a été confirmée par le développeur Techland dans une récente interview avec WCCFTech. Pendant l’entrevue, Lukasz Burdka, un programmeur technologique senior et d’autres développeurs éminents ont partagé de nouveaux détails sur le prochain jeu de survie zombie.

Parlant de la portée de la carte du jeu, Burdka a déclaré: «L’estimation que la carte en Lumière mourante 2 c’est quatre fois la taille du jeu original, c’est l’estimation la plus précise que nous puissions fournir. «

La carte de Dying Light 2 est beaucoup plus verticale et offre beaucoup plus d’opportunités d’exploration, donnant à la ville l’impression d’être encore plus grande qu’elle ne l’est.

Dying Light 2 est actuellement en développement et n’a pas encore reçu de date de sortie.