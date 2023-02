Les fondateurs d’Instagram veulent créer l’alternative ultime à Twitter

Kevyn Syntrom et Mike Krieger sont de retour : les créateurs d’Instagram construisent un nouveau réseau social.

Artifact, le nouveau réseau social créé par les fondateurs d’Instagram

C’est quelque chose comme « le TikTok du texte », et derrière il y a les deux mêmes esprits qui à leur époque ont fait le instagram version originale, avant que le réseau social ne soit racheté par Facebook et ne devienne ce qu’il est aujourd’hui. Son nom est artefactet c’est une nouvelle réseau social pour iOS et Android qui arrivera très bientôt.

Kevin Syntrom et Mike Krieger ont quitté Facebook en 2018 au milieu de tensions croissantes entre eux et l’entreprise, après avoir fondé Instagram et dirigé son développement pendant des années. Depuis lors, ils ont travaillé sur d’autres projets différents, et maintenant ils veulent à nouveau conquérir la scène des médias sociaux avec artefact.

Comme ses propres créateurs l’ont révélé dans une interview, Artifact représente la fusion d’articles, de faits et d’intelligence artificielle, et à partir d’aujourd’hui, sa liste d’attente est ouverte, de sorte que n’importe qui peut s’inscrire via le Web pour recevoir une invitation une fois qu’elle sera disponible. Chose qui, en revanche, ne devrait pas tarder à arriver, selon Syntrom et Krieger.

Artifact veut devenir le TikTok du texte

Comme l’ont expliqué les créateurs d’Artifact, le réseau social montrera à l’utilisateur un fil d’actualité sélectionnés parmi certains des médias les plus pertinents, quelle que soit leur taille. Au fur et à mesure que les utilisateurs lisent des articles, recevra des recommandations sur de nouveaux qui pourraient les intéresser en tenant compte de leurs centres d’intérêt.

Ce n’est pas tout: les utilisateurs eux-mêmes pourront également partager leurs propres publicationsqui sera visible par vos abonnés, et il y aura un messages directs pour discuter avec des amis en privé.

En gros, la nouvelle plate-forme de Syntrom et Kieger rappelle un peu la Plateforme chinoise Toutiao, un réseau social d’origine chinoise lancé en 2012 qui appartient aujourd’hui à ByteDance, la maison mère de TikTok. Il propose également un nourrir des éléments sélectionnés aux utilisateursutilisant différentes techniques de apprentissage automatique pour afficher des recommandations personnalisées.

En plus de Tuitiao, d’autres outils existants, tels que Alimentaire, proposent déjà des systèmes de recommandation d’actualités similaires à ceux proposés par Artifact. Et il ne faut pas ignorer Twitter qui, même s’il a perdu de sa force ces derniers mois, continue d’être la plateforme par excellence pour les contenus sous forme de texte, malgré le fait que certaines alternatives à Twitter ont récemment gagné en popularité.

Le grand atout d’Artifact doit donc être dans la précision de votre algorithme lors de la suggestion de nouvelles aux utilisateurs, et sa capacité à accrocher à eux par le biais de contenus liés à leurs centres d’intérêt.

Pour le moment, le réseau social n’est pas téléchargeable, mais ses créateurs affirment qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour pouvoir utiliser Artifact sur iOS et Android.

