Sean Gunn est Calendar Man dans la nouvelle bande-annonce du personnage de The Suicide Squad

Juste au moment où vous pensiez qu’il n’y avait aucun moyen que James Gunn ait pu entasser d’autres super-vilains de DC dans The Suicide Squad , il a été révélé que Sean Gunn apparaîtra dans le film sous le nom de Calendar Man. Notre premier regard sur le personnage a été révélé dans une nouvelle featurette taquinant certains des nombreux personnages que nous rencontrerons dans le film. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Sois prêt – @JamesGunn‘s #TheSuicideSquad est verrouillé et chargé ! En salles et en streaming exclusivement sur @HBOMax 6 août. Billets en vente maintenant : https://t.co/t92Kh6pAtLpic.twitter.com/hJevBgSav5 – La brigade suicide (@SuicideSquadWB) 15 juillet 2021

« The Suicide Squad était excitant pour moi, car nous allons présenter plus de personnages de DC que n’importe quel film n’en a jamais fait « , a déclaré James Gunn dans la featurette. « Il y a tellement de grands personnages dans ce film, et pouvoir voir différentes expressions de ces personnages, c’est tellement amusant pour moi. »

De nombreux fans ont rapidement remarqué Sean Gunn en tant que Calendar Man dans les nouvelles images, aussi brève que soit l’apparition. Nous savions déjà que Sean joue Weasel dans La brigade suicide, bien que cela confirme qu’il fera à nouveau double emploi pour son frère James avec son rôle supplémentaire en tant qu’autre personnage. Il a précédemment servi de remplaçant pour Rocket tout en jouant également Kraglin dans le gardiens de la Galaxie films.

Calendar Man ?? Il va certainement faire une apparition mais je suis toujours super excité de le voir ! #TheSuicideSquadpic.twitter.com/wcqb0znQ5O – Batwayne2021 (@Batwayne2021) 15 juillet 2021

Attendez une minute… Sean Gunn jouera à la fois Weasel et Calendar Man pour #TheSuicideSquad?! Aussi, est-ce Double Down ? pic.twitter.com/xuLDfpyzcJ — Alex Lobo a besoin de ☕️ 🇨🇺 (@GeekLawGrad) 15 juillet 2021

j’ai hâte de voir Calendar Man en direct. pic.twitter.com/x0yNn3aFQn — 𝕊𝕒𝕥𝕪𝕣 (@qLeviathann) 15 juillet 2021

Supervillain souvent négligé, Calendar Man est l’un des adversaires de Batman à Gotham City.

Il est connu pour avoir commis ses crimes certains jours fériés et à d’autres dates importantes, car il a une obsession malsaine pour les calendriers. Des versions animées de Calendar Man sont apparues dans d’autres projets DC, tels que les films Le film Lego Batman et Batman : le long Halloween, ainsi que dans les jeux vidéo comme l’asile d’Arkham.

The Suicide Squad sera les débuts du supervillain dans un projet officiel de DC live-action.

Calendar Man et Weasel ne sont que deux des nombreux super-vilains de DC à figurer dans La brigade suicide. D’autres personnages présentés que la plupart des fans de DC ne s’attendaient probablement pas à voir incluent John Cena en tant que pacificateur, Idris Elba en tant que Bloodsport, Sylvester Stallone en tant que King Shark, Peter Capaldi en tant que penseur, David Dastmalchian en homme à pois, Daniela Melchior en tant que Ratcatcher II , Michael Rooker comme Savant, Nathan Fillion comme TDK, Pete Davidson comme Blackguard et Flula Borg comme Javelin.

Bien que James Gunn se soit vu offrir un film Superman par Warner Bros., il était plus intéressé à assumer Suicide Squad, peut-être à cause de la liberté créative qui accompagne l’écriture de tant de super-vilains DC uniques. Quasi-suite du film 2016 de David Ayer, la version de Gunn ramène également certaines des stars originales. Cela inclut Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Jai Courtney dans le rôle du capitaine Boomerang, Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag et Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller.

Suicide Squad 2 devrait sortir en salles le 6 août 2021.

Le même jour, le film sera également disponible en streaming sur HBO Max pendant un mois, mais James Gunn a encouragé les fans à regarder le film sur le plus grand écran possible. Pendant ce temps, la série dérivée Pacificateur, qui a récemment terminé le tournage avec Gunn et John Cena, sera présenté en première sur HBO Max au début de 2022. La nouvelle featurette nous vient de Suicide Squad sur Twitter.

