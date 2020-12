Juice Jacking: pourquoi vous devriez être très prudent lorsque vous rechargez votre mobile dans les ports USB publics et comment éviter les problèmes

Notre dépendance aux téléphones portables nous a souvent amenés à nous retrouver dans cette situation redoutable dans laquelle nous sommes sur le point de manquer de batterie.

Pour atténuer le problème de nombreux lieux publics tels que les restaurants, les trains ou les aéroports offrir des ports de chargement USB, mais soyez prudent, car les utiliser sans prendre de précautions préalables peut être une très mauvaise idée.

Quand les ports font plus que charger

Théoriquement, ces ports de charge sont une excellente idée, et permettent cela à la rigueur on peut recharger l’appareil pour pouvoir l’utiliser à nouveau normalement.

Le problème est que ces ports publics sont accessibles à tous, ce qui signifie que les cybercriminels peuvent profiter de cet accès gratuit pour les modifier et transformez-les en ports capables d’installer des logiciels malveillants pendant que nous chargeons ces appareils.

Il en va de même pour les câbles connectés presque négligemment à ces ports, comme si quelqu’un les y avait laissés. L’utilisation de ces câbles est également dangereuse, et cela peut entraîner de graves problèmes pour nos données et notre appareil.

Cette technique est connue sous le nom de prise de jus, un terme que l’expert en sécurité Brian Krebs a inventé en 2011 et permet, comme on dit, à un cyber-attaquant d’installer des logiciels malveillants sur vos appareils, en plus de pouvoir modifier ces ports pour atteindre copier les données sensibles de notre mobile tels que les mots de passe ou les informations personnelles.

Dans un port USB 3.0, nous avons les quatre broches traditionnelles (en haut), tandis que nous avons également des broches pour ces vitesses de transfert plus élevées (SSTX fait référence à la transmission SuperSpeed ​​et SSRX à la réception SuperSpeed).

Le fonctionnement de cette technique est simple si l’on prend en compte qu’un port USB fait bien plus qu’un port pour recharger notre mobile: ces connecteurs ont quatre broches comme base -bien que des versions plus récentes aient augmenté cette configuration tout en conservant les originaux-, dont deux servent à recharger un appareil et deux autres pour les transferts de données.

Esquiver le problème

Il n’est pas fortement recommandé d’utiliser ces ports pour recharger l’appareil sauf si nous sommes très dans le besoin, mais si nous n’avons pas d’alternative, nous devons nous assurer que lorsque nous les connectons l’option de transfert de données n’est pas activée de notre appareil.

Alors, tu dois avoir l’option de charge active sans plus tarder, quelque chose qui est l’option par défaut dans Android, mais juste au cas où il serait pratique de vérifier quand nous connectons ces appareils à l’un de ces ports.

Il se peut que lors de la connexion de l’appareil au port sur l’écran de cet appareil, un message s’affiche nous demandant si nous faisons confiance à cet appareil. Tu dois toujours répondre non à cette question, s’il apparaît sur un port USB public, il devrait en fait nous faire soupçonner que quelque chose d’étrange s’y passe.

Se recharge en toute sécurité loin de chez soi

Heureusement lorsqu’il s’agit de recharger nos appareils mobiles de nombreuses alternatives sont apparues qui permettent de ne pas dépendre (du moins pas totalement) de la recherche d’un port public dans lequel recharger l’appareil.

Parmi eux se trouve bien sûr celui de transporter une batterie externe cela nous permet de recharger le mobile dans ces situations. Il existe de nombreux modèles très divers avec une capacité et une puissance de sortie très différentes, de sorte que nous pouvons choisir entre de petits modèles de 5000 mAh ou des batteries plus conçues pour les longs voyages qui ont généralement une capacité de 20000 mAh ou plus.

L’autre option est d’apporter notre propre adaptateur / chargeur avec nous, qui peut être le même que celui que nous utilisons à la maison ou il peut être un auxiliaire. Il est même intéressant d’en acquérir un supplémentaire qui ne se chargera peut-être pas aussi vite que celui officiel de notre mobile ou de notre tablette, mais nous recommandons qu’il ait une option frappante si nous l’utilisons à l’improviste: protection de surcharge, ce qui évite les problèmes lors de la connexion aux prises dans les lieux publics.

Il y a un autre élément curieux dans ce domaine: « Préservatifs » USB qui sont de petits adaptateurs avec une connexion USB-A mâle et femelle qui bloquent fondamentalement la possibilité de transfert de données à travers eux, mais qui permettent au courant de passer. Ils sont une option tout aussi intéressante pour pouvoir utiliser les ports de charge publics sans craindre de voler des données ou d’installer des logiciels malveillants.

Si notre appareil a chargement sans fil Nous pouvons toujours choisir cette option également, soit avec un chargeur que nous connectons à ces ports publics – et qu’ils ne pourront pas transférer de données – soit avec un autre appareil qui a charge sans fil inversée, quelque chose qui est progressivement disponible dans certains appareils haut de gamme.