On vous parle de Blast Brigade dans cette interview

Avec Brigade d’explosion on va avoir ce que dit le titre, des explosions et une brigade de spécialistes qui connaissent le sujet. Avec plusieurs personnages au choix et une histoire qui rappelle American Dad ! et compagnie.

Coïncidant avec PAX Online, l’événement des développeurs de jeux en apprendra davantage sur le jeu. Mais, pour savoir de quoi il s’agit, nous avons arrangé un entretien avec les personnes qui le terminent, Arcade de l’équipe Allods. C’est-à-dire les mêmes qui font Warface, par exemple, mais qui ont maintenant monté un studio pour les arcades de plate-forme. En exclusivité, pour tous les coupables, voici comment ils nous en disent plus sur Blast Brigade, disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, le cloud…

Quel est le parcours de l’équipe responsable de Blast Brigade ? Quels jeux ont-ils déjà sortis ?

L’équipe de base a déjà travaillé sur plusieurs titres indépendants, notamment des jeux de plateforme et des mécanismes de tir. Cependant, il est probablement mieux connu comme le créateur de Frères bombastiques, un titre mobile. Après Bombastic, l’équipe a également décidé de changer de genre, en se concentrant sur une aventure d’action en solo. En tant que fans inconditionnels des jeux de plateforme et de Metroidvania, nous avons réussi à faire triompher cette passion et ainsi est née la Blast Brigade, avec laquelle nous sommes depuis plus d’un an maintenant.

Le jeu a-t-il une référence facile à trouver ou s’agit-il d’une histoire, de personnages et de situations totalement originaux ? Quelque chose en rapport avec d’autres séries comme Warface ?

Blast Brigade a une histoire originale. Certains des personnages, comme le héros principal Jeff, pourraient être familiers à ceux qui ont joué à Bombastic Brothers. Cependant, l’histoire de Blast Brigade est un redémarrage et une réinterprétation.

Nous avons vu un grand nombre de plates-formes et de jeux de tir 2D avec plusieurs personnages disponibles. Quelles nouvelles mécaniques Blast Brigade introduit-elle ?

Changer de personnage non seulement diversifie le gameplay au combat, mais aide à dépasser les sections de plate-forme. Chaque héros a une capacité clé unique qui ouvre de nouvelles possibilités pour explorer le monde.

Comment fonctionne la sélection des personnages dans le jeu ? Pourra-t-on changer à tout moment et « à la volée » ?

Oui, vous pouvez changer de héros à tout moment, même en sautant.

En quoi le jeu est-il différent selon les personnages choisis ? Sont-ils vraiment différents ?

La principale différence entre les héros est leur plate-forme et leurs compétences de combat. De plus, chacun d’eux est important pour l’histoire et joue son rôle. Ce ne sont pas seulement des aspects d’un héros, mais des personnages à part entière, avec leurs propres motivations et antécédents.

C’est un jeu à prix plein, mais pouvons-nous nous attendre à une sorte de DLC, de niveaux bonus, de personnages, etc. après le lancement?

Oui, nous prévoyons divers DLC et mises à jour gratuits avec du contenu supplémentaire. Cependant, nous nous concentrons maintenant sur le polissage de la base jouable autant que possible. Cela inclut également le récit et le niveau de difficulté pour que tout soit cohérent.

Combien d’heures de jeu Blast Brigade inclura-t-il ? Et la rejouabilité ?

L’histoire principale prendra environ 15 heures. Mais toutes sortes de tests d’accessoires et de missions secondaires peuvent prendre encore 5 à 7 heures au joueur. Notre objectif est de créer une expérience de qualité, avec une campagne solo dès le jour du lancement. La rejouabilité peut grandir par la suite sous la forme de NG+, c’est-à-dire de modes qui apportent une difficulté supplémentaire, par exemple.

Peut-on s’attendre à une sorte de matériel transmédia de Blast Brigade, comme des bandes dessinées, des séries animées ou autres ?

Nous n’avons rien à annoncer, mais Blast Brigade s’inspire clairement d’une multitude de bandes dessinées, de films et de séries télévisées, nous avons donc du matériel très intéressant.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure de tirer le meilleur parti de l’équipe Blast Brigade. Nous espérons pouvoir y jouer d’ici la fin de l’année et voir comment ce saut fonctionnera sur les consoles. Aussi bien ceux que nous connaissions avant la pandémie que ceux qui sont vendus, plus ou moins, au cours de la dernière année.