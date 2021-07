Jeremy Clarkson dit qu’un groupe d’hommes a essayé de prendre des photos de son pénis dans les toilettes publiques

« Et il ne sert à rien d’utiliser les cabines à la place, car s’ils savent que vous êtes à l’intérieur, des téléphones-appareils photo apparaîtront bientôt sous la porte et sur le côté des étals. » Aïe.

Il a dit à 45secondes .fr: « Alors elle [the shepherd] a dit, ‘Mets ta main là-dedans et vois si tu peux sentir une jambe.’

« Alors j’ai mis les gants en caoutchouc James Herriot, et je suis entré. Elle a dit : ‘Pouvez-vous sentir les jambes ?’, j’ai dit ‘Non, je ne peux pas’, a-t-elle dit, ‘Allez un peu plus loin.’

« Le mouton me regarde comme : « Qu’est-ce que vous foutez ? » Et puis je ne pouvais pas sentir la tête, je ne pouvais rien sentir, puis j’ai dit : « Combien de trous un mouton a-t-il à la dos?’

« Il s’avère que c’est deux, et j’étais dans le mauvais. Et le mouton – même à ce jour – chaque fois que je vais dans le champ, je sais lequel c’est, parce qu’il me regarde d’une manière très étrange. .. Elle essayait d’accoucher et se faisait fister l’anus. »