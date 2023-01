Scream 6 : quels films voir avant la nouvelle suite avec Jenna Ortega

Paramount Pictures

Il y a quelques jours, Paramount Pictures dévoilait la bande-annonce du prochain film de la franchise slasher.

En 2022, Paramount Pictures a créé le cinquième film d’une saga qui semblait complètement épuisée: pousser un cri. Cependant, malgré ce qui était prévu à l’avance, la production dirigée par Jenna Ortega et Melissa Barrera a remarquablement dépassé les attentes. Cette année, nous aurons une nouvelle version sur grand écran.

crier 6 Il arrivera au cinéma le 10 mars (aux États-Unis) et reprendra une partie du casting qui a joué dans le film précédent, Ortega et Barreraen plus d’avoir une icône de la saga comme Courtney Cox. En revanche, un artiste de grand présent s’ajoutera comme Tissage de Samaraque l’on a vu en 2019 dans mariage sanglant.

+ Quels films regarder de Scream avant le sixième

Au cas où vous n’auriez pas vu toute la saga de pousser un cri et vous voulez être au courant de la sortie du sixième film en mars, nous vous disons quelles sont les deux bandes qu’il ne faut laisser de côté sous aucun point de vue. De plus, nous vous indiquons sur quelles plateformes diffusion sont disponibles.

pousser un cri

Évidemment, rien de tout cela n’existerait sans le film qui l’a mis en avant. Wes Craven en 1996, avec des chiffres tels que Neve Campbell (qui est revenu dans le cinquième), Courteney Cox, David Arquette, Skeet Ulrich, Matthew Lillard ou encore Drew Barrymore. On assiste ici à la naissance de visage de fantôme, un tueur en série qui porte un masque blanc et une robe noire pour terroriser les adolescents. Est disponible en Paramount+.

crier 5

Aussi bien présenté dans le film de l’année dernière, crier 5 est un « requel » : un mélange entre un redémarrer et une suite, qui pour se raconter reprend quelques éléments emblématiques du film original et relance l’histoire. C’est pourquoi ils apparaissent Neve Campbell et Skeet Ulrich, par exemple. Disponible en Étoile+répète la formule avec une tournure très gênée et une critique amusante de la terreur « élevée ».

