Jon Barrowman s’excuse pour son comportement dans Doctor Who

Bic Stylo bille rétractable 4 couleurs Bic Who's The Boss - pointe moyenne 1 mm - Lot de 2

Le Bic 4 couleurs est le stylo bille parfait pour organiser vos idées et varier les couleurs sans changer de stylo !Lancé en 1970 avec son design bleu et blanc connu de tous, sa boule percée et son célèbre « clic », le stylo bille 4 couleurs de Bic se réinvente dans une version Who's The Boss qui affirmera votre personnalité auprès de vos collègues, au premier ou au second degré ! Son large corps offre une prise en main très confortable et son inscription attirera l'oeil à coup sûr. Organisez vos notes de façon claire en variant les couleurs afin de faire ressortir les éléments importants, le tout sans changer de stylo. Le Bic 4 couleurs Who's The Boss est fabriqué en France. Sa technologie et la qualité de son encre assurent un tracé parfait pour une écriture propre et précise ainsi qu'un séchage rapide. Le stylo permet jusqu'à 8 km d'écriture en moyenne (2 km par couleur) et peut être rechargé.Stylo bille rétractable avec 4 couleurs différentes : noir, bleu, rouge et vertGrand corps confortableMessage : Who's The BossRechargeableClip de poche pour un transport simplifiéPointe moyenne : 1 mmLargeur de trait : 0,32 mmCouleur du corps : Bleu foncé