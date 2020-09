Into the Breach gratuitement sur Epic Games Store

Une fois de plus, Epic propose à ses utilisateurs des titres cadeaux pour étendre leur bibliothèque numérique au sein de la plateforme. Cette fois, c’était au tour de Dans la brèche une roguelite coupe rétro avec des graphismes Pixel art et chargé d’une atmosphère futuriste créée par le studio Subset Games.

Les utilisateurs qui souhaitent obtenir le jeu gratuitement et à vie pourront le faire du 3 au 10 septembre, jour où le jeu sera à nouveau payé.

Deux autres cadeaux après Into the Breach gracieuseté d’Epic

Le jeu Subset Games n’est pas le seul que Epic envisage de donner en septembre. Une fois l’offre Into the Breach terminée le 10, Epic mettra à disposition de ses utilisateurs Railway Empire et Where the water goûte comme le vin, deux titres qui ne sont pas liés entre eux mais qui sont sans aucun doute divertissants. Vous pourrez vous procurer ces deux matchs du 10 au 17 septembre.

Il est bon de savoir qu’Epic continue de chouchouter ses utilisateurs malgré la poursuite de sa campagne d’amélioration constante pour Fortnite avec des ajouts notables tels que le support récemment annoncé pour le traicing de rayons. Que ces grands cadeaux continuent à venir, car nous serons toujours prêts à les recevoir.