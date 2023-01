Las Combatientes aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

in

netflix créé Les combattants, une série française qui fait fureur et dont les fans attendent une suite. Aura-t-il une deuxième saison ? Nous vous disons.

le 19 janvier dernier Netflix a ajouté une mini-série à son catalogue qui a surpris des milliers de téléspectateurs. Il s’agit de Les combattants, une production française qui mêle drame, action et même un peu de réalité. Cette histoire est le reflet de ce que, il était une fois, plusieurs femmes ont dû traverser à la suite des guerres qui se sont propagées à travers le monde. Et, avec un casting fantastique et un flux narratif encore meilleur, la série est devenue une tendance.

Ceci est dû au fait Les combattants suit quatre femmes piégées en France en 1914 pendant la Première Guerre mondiale et où leurs chemins vont se croiser pour, ensemble, lutter contre les terribles conséquences de la guerre. Il s’agit de Marguerite, une prostituée soupçonnée d’être une espionne, de Caroline, la femme d’un patron d’usine parti à la guerre.

Suivent ensuite Agnès, la mère supérieure d’un couvent devenu hôpital militaire, et Suzanne, une jeune infirmière féministe en cavale depuis un avortement qui a mal tourné. Une compilation de vies qui n’ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui sont désormais obligées de travailler ensemble pour survivre dans un monde hostile, adoptant même des rôles traditionnellement associés aux hommes. Ceci, bien sûr, alors qu’ils sont aux prises avec des problèmes personnels.

Sans aucun doute une histoire captivante qui, aussi, comme si cela ne suffisait pas C’est une pièce de qualité qui se démarque aussi par sa mise en scène soignée. Il faut se rappeler que cette bande est un drame d’époque et c’est presque toujours un succès garanti de les avoir dans le catalogue. En fait, la grande preuve en est que malgré le fait que quelques jours se soient écoulés depuis sa première, les fans attendent déjà l’arrivée d’une deuxième saison.

Las Combatientes aura-t-il une deuxième saison ?

Au-delà du succès que récolte cette fiction, la réalité est qu’on ne sait toujours pas si elle aura plus d’épisodes. La première partie de la série compte un total de huit chapitres qui ont laissé les téléspectateurs en vouloir plus. Cependant, Netflix n’a pas confirmé de renouvellement, du moins pour le moment.

La vérité est que le géant du streaming prend au moins un mois pour décider si la fureur générée par la récente première vaut la peine d’être renouvelée. Ils le font en évaluant non seulement l’intrigue qu’il a générée, mais combien d’heures a été reproduit dans ses 28 premiers jours et si le gain est équivalent à la dépense qu’il génère, surtout s’il s’agit d’une création vintage, qui sont généralement très chères. Autrement dit, pour le moment, il n’y a rien de confirmé.

Même comme ça, réaliser une deuxième saison de Les combattants Il est probable qu’il ne pourra être lancé que fin 2023 ou début 2024. Eh bien, la réalité est qu’au-delà du fait qu’il a été publié en France en 2022, le reste du monde est arrivé cette année et là est encore un besoin de connaître plus de détails à ce sujet. .

