Scream 6 aura une référence à Merlina grâce à Jenna Ortega

Les réalisateurs de Scream 6 ont révélé qu’il y aura un clin d’œil à la famille Addams dans le prochain film. Dans quelle scène l’oeuf de Pâques tant attendu aura-t-il lieu ?

© Paramount PhotosScream 6 mettra en vedette Jenna Ortega.

le pas de Jenna Ortega pour Netflix a fait de la jeune interprète l’actrice du moment. A 20 ans, elle a été choisie pour jouer dans Merlin, la série réalisée par Tim Burton qui compte parmi les plus regardées sur la plateforme de streaming. Lors de la préparation de crier 6, son prochain projet de film, il a été confirmé qu’il aura un clin d’œil à la fiction qui l’a catapultée dans le monde.

Dans MercrediJenna a donné vie à l’adolescente de la famille addams pendant ses années à l’Académie Nunca Más.Avec des éléments surnaturels et un cas de pur mystère, l’artiste-actrice a montré un côté sombre qui n’avait été aperçu dans aucun de ses personnages jusqu’à présent. Mais le nouveau film d’horreur pourrait être l’exception.

Il 9 mars sortira en salles crier 6, la nouvelle suite de la série de films qui mettra en vedette des performances de Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Hayden Panettiere et Courteney Cox, entre autres. De quoi s’agira-t-il ? Le synopsis officiel de Paramount Pictures note : «Après les derniers meurtres de Ghostface, les quatre survivants quittent Woodsboro et commencent un nouveau chapitre. ».

+ Le clin d’oeil de Scream 6 à Merlina avec Jenna Ortega

Avant le succès de Merlinsur Netflix, Jenna Ortega a participé au cinquième film de crier. Désormais, il s’apprête à revenir à la fiction avec un clin d’œil important au rôle qui lui a valu une reconnaissance dans le monde entier. Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpinles cinéastes derrière le projet, ont discuté avec Den of Geek et ont révélé ce que le œuf de Pâques.

« Ce ne sera pas dans la scène du métro qui a été vue dans la bande-annonce, mais ce seraLa famille Addams sera présente”ils ont expliqué. Et ils ont ajouté : «Nous pensons que le ton et le plaisir de ce sixième film sont que toute cette folie se produit mais à tout moment quelqu’un dans un costume ridicule peut passer par derrière. C’est pour nous Scream en un mot. Que le monde réel peut entrer et sortir de cette expérience vraiment terrifiante à tout moment. Et être à New York, à Halloween, laisse beaucoup d’opportunités pour ça. ».

