La durée du film Dungeons & Dragons aurait été révélée

Donjons & Dragons, le jeu de rôle classique, se prépare à faire un nouveau saut à l’écran dans le prochain film de Paramount Pictures. L’histoire légendaire et mythique prendra vie dans un film qui promet de l’action, des personnages amusants et attachants, ainsi que, bien sûr, des références à la source.





L’histoire du film est centrée sur Edin, qui fait équipe avec un groupe improbable de voleurs pour récupérer une relique perdue, mais est obligé d’apprendre le travail d’équipe lorsque rien ne se passe comme prévu. L’aventure les amènera à affronter de puissants ennemis, à visiter des endroits inattendus et à s’allier avec des amis inattendus.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs met en vedette Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Hugh Grant, le juge Smith et Sophia Lillis. John Francis Daley et Jonathan Goldstein ont réalisé et écrit le scénario avec Michael Gillio (Arrêt Kwik). Et, comme l’a révélé Collider, l’aventure durera 2 heures et 17 minutes. Cela signifie que ce sera un grand voyage épique et une introduction incroyable pour les nouveaux fans du RPG de table de longue date.

Bien que cela n’ait pas été confirmé par le studio, Donjons & Dragons devrait devenir une franchise, il pourrait donc s’agir du premier d’une longue série de films ou de séries basés sur le jeu populaire. En fait, Paramount a récemment conclu un accord avec les réalisateurs, ce qui pourrait être le premier indice de l’univers qu’ils vont créer ensemble.





Qu’est-ce que Donjons & Dragons ?

Donjons & Dragons (couramment abrégé en J&D ou D&D) est un jeu de rôle fantastique sur table conçu à l’origine par Gary Gygax et Dave Arneson. Le jeu a été publié pour la première fois en 1974 par Tactical Studies Rules, Inc. Auparavant, les jeux tactiques étaient basés sur des escouades ou des armées entières, mais J&D a donné à chacun la possibilité de se déplacer et d’agir séparément, en personnalisant les joueurs à travers leurs personnages dans le jeu.

C’est le joueur qui devra incarner le personnage en se mettant à sa place et en interagissant dans un contexte qui n’est pas prédéterminé, car il peut changer en fonction des actions et décisions que le personnage prend à travers le joueur.

L’intermédiaire entre le personnage et l’ensemble de l’environnement dans lequel il se déplace et agit, s’appelle le Dungeon Master ou Game Master, qui est chargé de faire avancer l’histoire et de désigner les actions qui détermineront le parcours que les joueurs traverseront tout au long du jeu.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs monte en salles le 31 mars.