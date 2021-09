Ted Kord ferait partie du film Blue Beetle avec les méchants The Reach

Il est prévu depuis longtemps de faire quelque chose avec Scarabée bleu. Au départ, il était prévu de faire un film avec Booster Or, quelque chose de similaire à la publication que les deux ont dans les romans graphiques. Ces plans ont été contrecarrés, mais nous pouvons maintenant confirmer que Scarabée bleu arrivera sur la plateforme de streaming HBO Max et sera personnifié par Xolo Maridueña Dans le rôle de Jaime Reyes.







Il n’y a pas beaucoup plus d’informations solides concernant ce projet, mais des rumeurs ont maintenant fait surface sur le Web à propos de ce film que de nombreux fans du DC Univers étendu ils attendent. Bien sûr, il s’agit d’un super-héros latin qui à un moment donné pourrait croiser sa route avec les membres de la Justice League. Impressionnant!

Rumeurs du film Blue Beetle

Que disent ces rumeurs ? Il semble y avoir deux Coléoptères bleus dans le film: Jaime Reyes et Ted Kord. Le second servirait de mentor au jeune Jaime. Quelque chose de semblable à ce qui se passe dans le Univers cinématographique Marvel avec Hank Pym et Scott Lang au L’homme fourmi. Dans les romans graphiques, Ted Kord, membre actif de la Justice League, est tué par seigneur de Maxwell. Ce dernier est le méchant de Wonder Woman 1984 dans le DCEU.

Plus d’informations? L’identité des méchants de cette entrée serait également dévoilée. HBO Max. Les antagonistes seraient La portée, un groupe d’extraterrestres cybernétiques étroitement liés à la création de l’armure biologique Scarabée bleu. Ils sont activement apparus dans la populaire série animée Jeune justice.

Le film sera réalisé par Ange Manuel Soto avec le script de Gareth Dunnet-Alcocer. Les détails de l’intrigue de cette histoire restent verrouillés. Warner espère conquérir les marchés latinos avec ce projet qui sera sûrement à la hauteur des films présentés au DC Univers étendu.