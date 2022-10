Date de sortie de l’épisode 6 de Monarch, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

in

La date de sortie de Monarch Episode 6 a été officiellement confirmée et à cause de cela, tous les fans de cette série recherchent à ce sujet partout sur Internet. Après avoir regardé son épisode 5 qui est sorti récemment, il y a beaucoup de questions dans l’esprit des fans sur ce qui va se passer ensuite. Nous sommes donc là pour vous tous avec ce guide séparé.

Dans cet article, nous essaierons de fournir toutes les informations concernant la date de sortie de Monarch Episode 6. Ici, nous essaierons également de mettre d’autres informations importantes sur la série comme où la regarder, la liste des épisodes, les détails de la distribution, les spoilers et bien plus encore. Alors, sans aucun délai, sachons toutes les choses.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique musicale américaine sur une famille de musique country. Cette série a été créée par Melissa London Hilfers. Son premier épisode est sorti le 11 septembre 2022 et après la sortie, cette série a gagné beaucoup de popularité actuellement les fans de différentes régions attendent son prochain épisode.

Toute l’histoire de cette série musicale tourne autour de Dottie et Albie Roman. Au fur et à mesure que la série avancera, vous verrez la dynastie de la musique country au centre d’un drame familial multigénérationnel. C’est très intéressant à montrer et après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de Monarch Episode 6. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 6 de Monarch

Maintenant, si nous parlons de la date de sortie de Monarch Episode 6. Le nom de l’épisode 6 est The Night Of… et il sortira le 18 octobre 2022. Nous vous suggérons donc à tous de marquer cette date et d’attendre sa sortie. Tous les fans doivent compter les jours pour cet épisode.

Où diffuser monarque?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Fox et c’est le réseau officiel de cette émission. Vous pouvez également diffuser cette émission sur de nombreuses plateformes de streaming comme Vudu, Hulu et Prime Video. Toutes ces plates-formes multimédias sont payantes et vous devrez d’abord acheter un abonnement.

Liste des épisodes

Nous allons maintenant partager la liste des épisodes de cette saison.

Arrêtez-vous à rien

Il ne peut y avoir qu’une seule reine

Montre-leur qui tu es, bébé

Pas notre premier rodéo

La mort et Noël

La nuit de..

Spoilers

Voici donc les spoilers de l’épisode à venir.

Les Romains attendent la nouvelle des nominations aux Country Music Legacy Awards; Nicky et Luke rencontrent le procureur de district « Oncle » Tripp DeWitt ; Luke se penche sur le passé de Jamie; Albie découvre un nouveau lien familial.

Liste des acteurs

Ci-dessous, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Anna Friel comme Nicolette

Trace Adkins dans le rôle d’Albie Roman

Joshua Sasse dans le rôle de Luke Roman

Gavin Bedell dans le rôle du jeune Luke

Beth Ditto comme Géorgie

Elena Murray comme jeune Gigi

Iñigo Pascual comme Ace Grayson

Meagan Holder comme Kayla Taylor-Roman

Susan Sarandon comme Dottie Cantrell Roman

Emma Milani dans le rôle d’Ana Phoenix

Martha Higareda comme Catt Phoenix

Waylon Winchester comme chien

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations sur la date de sortie de Monarch Episode 6, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Monarch Episode 6 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

