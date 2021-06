10 séries à voir absolument sur HBO Max

HBO Max Il est déjà disponible en Amérique latine, de sorte que les utilisateurs de cette partie du monde peuvent déjà profiter des séries et des films proposés par la plate-forme de streaming et avec lesquels ils entendent rivaliser avec des services tels que Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus.

En plus de rassembler le contenu WarnerMedia le plus populaire avec HBO, Warner Bros New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV et Adult Swim pour adultes, et Cartoon Network et Looney Tunes Cartoons pour enfants, il comprend des séries et des promesses originales. plus dans les prochains mois.

1. AIMER LA VIE

« Aimer la vie« Suit la vie romantique d’un protagoniste différent à chaque saison. L’anthologie traite du voyage du premier amour au dernier et de la façon dont chaque relation affecte qui nous sommes et avec qui nous nous retrouvons finalement. Dans le premier volet, Anna Kendrick incarne une jeune new-yorkaise à la recherche du partenaire idéal pour elle.

2. L’AGENT DE NAVIGATION

Basé sur le roman homonyme écrit et publié par Chris Bohjalian, « L’hôtesse de l’air« Se concentre sur Cassandra Bowden, une hôtesse de l’air pour une compagnie aérienne bien connue qui, après s’être réveillée dans une chambre d’hôtel après une nuit amusante, trouve le corps sans vie d’un homme sur son lit.

Incapable de se souvenir de ce qui s’est passé ou de ce que fait ce cadavre là-bas, Cassandra rassemble ses affaires et reprend le vol avec le reste de l’équipage. Cependant, à New York, le FBI l’attend avec plusieurs questions auxquelles elle ne peut répondre.

3. ÉLEVÉ PAR DES LOUPS

Après qu’une guerre de religion a mis fin à la vie sur Terre, deux androïdes élèvent des enfants humains sur une mystérieuse planète vierge. La tâche difficile est menacée par l’arrivée d’une congrégation de survivants. Petit à petit, les différentes colonies commencent à avoir des problèmes en raison de leurs différentes croyances religieuses, ce qui conduit à un défi pour les robots eux-mêmes.

4. C’EST UN PÉCHÉ

Cette série de HBO Max suit un groupe d’homosexuels qui ont déménagé à Londres en 1981. Ils forment un groupe d’amis, mais la crise du VIH / SIDA qui se déroule rapidement au Royaume-Uni affecte leur vie. Dans plus de cinq épisodes, le groupe est montré vivant une décennie complète jusqu’en 1991, date à laquelle ils sont déterminés à vivre avec acharnement malgré la menace que le VIH fait peser sur eux.

5. LES NEVERS

Dans les dernières années du règne de Victoria, Londres est secouée par un mystérieux groupe de personnes aux capacités spéciales. Cela marquera le début d’une division sociale, mais les « touchés », parmi lesquels Amalia (Laura Donnelly) et Pénitence (Ann Skelly), auront de quoi se défendre dans ce nouvel ordre ; non seulement à cause de leurs dons, mais aussi à cause de leur union.

6. LÉGENDAIRE

« Legendary » est une série de concours où des groupes de voguing emblématiques appelés « houses » s’affrontent dans des défis de mode et de danse dans des danses scandaleuses, mais une seule maison atteindra le statut de légende et un prix en espèces important.

7. POSSESSION

Selon le synopsis de « Possessions », Natalie, une jeune française, est accusée d’avoir assassiné son mari lors de la célébration du mariage en Israël. Ce qui commence comme une simple affaire de meurtre se transforme en un grand mystère où tout le monde a quelque chose à cacher.

8. PATROUILLE DOOM

« Doom Patrol » suit les héros improbables de l’équipe éponyme dans laquelle tous ont reçu leurs pouvoirs dans des circonstances tragiques et sont généralement rejetés par la société. La plupart des membres de l’équipe ont été soignés par le chef, un médecin qui leur a donné résidence dans son manoir pour les protéger du monde extérieur. Son nom dérive d’une précédente équipe de Doom Patrol formée par le chef.

9. AVENUE 5

« Avenue 5 » est une série futuriste qui raconte les aventures d’un vaisseau spatial et de son équipage au cours de leurs voyages galactiques. De cette façon, le thème du tourisme stellaire est abordé et comment les personnes qui le pratiquent doivent arriver à se comprendre dans une situation dans laquelle la seule chose qu’ils ont en commun est le fait d’être dans l’espace.

10. PERRY MAÇON

Basée sur les romans d’Erle Stanley Gardner, la série de HBO Max suit les origines de l’avocat de la défense le plus légendaire de la fiction, Perry Mason. L’enquêteur privé est engagé pour un procès sensationnel d’enlèvement d’enfants, et son enquête annonce des conséquences majeures pour Mason, son client et la ville elle-même.