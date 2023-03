Scandale aux Oscars 2023 : Michelle Yeoh a ciblé Cate Blanchett et croit qu’elle doit gagner

Oscars 2023

A quelques jours de la cérémonie des Oscars 2023, Michelle Yeoh a publié un fragment d’article dans lequel elle considère que Cate Blanchett ne le mérite pas et elle le mérite. Y aura-t-il des sanctions ?

©GettyScandale aux Oscars 2023 : Michelle Yeoh a ciblé Cate Blanchett et pense qu’elle doit gagner.

Les Oscars 2023 Ils se tiendront ce dimanche 12 mars et les yeux de l’industrie seront rivés sur les figures victorieuses ce soir-là. L’une des catégories les plus importantes est celle de la meilleure actrice, qui vient de sortir un épisode étrange après la nominée Michelle Yeoh a partagé une note journalistique qui considère qu’elle mérite le prix sur Cate Blanchettégalement favori.

La liste restreinte est également composée d’Andre Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) et Ana de Armas (Blonde), mais les récentes récompenses ont laissé deux candidats principaux pour remporter la statuette. michelle ouais pour Tout partout tout à la fois et Cate Blanchette pour le goudron Ils s’affronteront dans quelques jours, mais la polémique a éclaté ces dernières heures.

+Michelle Yeoh a visé Cate Blanchett

Sur son compte Instagram officiel, michelle ouais publié un extrait d’un article de Vogue qui révèle les raisons pour lesquelles elle devrait gagner le Oscar pour la meilleure actrice ci-dessus Cate Blanchette. La note journalistique citée : « Les détracteurs diraient que Blanchett est la meilleure performance – l’actrice chevronnée est incontestablement incroyable en tant que réalisatrice prolifique Lydia Tár – mais il convient de noter qu’elle a déjà deux Oscars (pour la meilleure actrice dans un second rôle pour The Aviator en 2005, et pour la meilleure actrice pour Blue Jasmin en 2014) ».

« Un tiers confirmerait peut-être son statut de titan de l’industrie, mais, compte tenu de son œuvre vaste et incompréhensible, avons-nous encore besoin de confirmation ? Pour Yeoh, en attendant, un Oscar changerait sa vie : son nom serait précédé par l’expression « lauréate d’un Oscar », et devrait lui permettre d’obtenir des rôles plus charnus, après une décennie de sous-utilisation criminelle à Hollywood », complet. Bien sûr, ce message a déjà été supprimé par l’actrice, car il enfreignait les règles de l’Académie.

Selon le règlement, la publication d’annonces, de pages, de réseaux ou de toute forme de communication publique faite par toute personne directement impliquée pour un film éligible qui tente de parler de manière négative ou désobligeante d’un autre film en compétition est totalement interdite. Ceux qui ne s’y conforment pas pour la première fois seront suspendus pour un an, et en cas de récidive, ils seront expulsés. Pour le moment, il n’y a pas de déclaration officielle, mais il y a des rumeurs selon lesquelles michelle ouais peut être disqualifié de Oscars 2023. Que va-t-il se passer ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?