J. Lo dit qu’être Latina l’a fait « se sentir spéciale » au début de sa carrière

Pour Jennifer Lopez, la mettant en valeur Latinité est juste qui elle est.

Depuis le début de sa carrière, l’artiste aux multiples facettes a fièrement représenté ses racines portoricaines. Et avec ses divers projets de mode, de beauté et de production, Lopez, 53 ans, est devenue l’une des artistes et des entrepreneurs latinos les plus prospères.

Maintenant, elle redonne à sa communauté et aide des centaines d’autres entrepreneurs latinos. Lopez et sa fondation Limitless Labs, qui abrite tout son travail philanthropique et axé sur les valeurs, s’associent à l’organisation à but non lucratif Grameen America pour investir 14 milliards de dollars dans des entreprises appartenant à des Latinas d’ici 2030.

« Nous changeons des vies », a déclaré Lopez à Morgan Radford de NBC dans une interview exclusive. « Nous voulons prendre l’entrepreneur latino, le responsabiliser, lui donner une opportunité là où il n’y en avait pas – vous savez, moi qui grandissais comme je l’ai fait, nous n’étions même pas dans la conversation de cette façon. »

Lopez et Andrea Jung, président et chef de la direction de Grameen America, parlent avec AUJOURD’HUI. Stefanie Keenan / Getty Images pour Limitless Labs

« L’opportunité de faire quelque chose, c’est tout ce que tout le monde veut », a poursuivi Lopez. « Personne ne veut d’aumône, mais cette opportunité peut changer votre vie. »

Selon le rapport 2020 sur l’état de l’entrepreneuriat latino de la Stanford Graduate School of Business, les entrepreneurs latinos, ainsi que leurs homologues latinos, constituent l’un des groupes de propriétaires de petites entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis et créent des entreprises six fois plus rapidement que les autres. groupes raciaux ou ethniques.

Mais les propriétaires d’entreprises latinos et latinos sont toujours 60% moins susceptibles que leurs pairs blancs d’obtenir des prêts approuvés par les banques nationales, selon le rapport de Stanford.

Lopez a partagé qu’il lui a fallu un certain temps pour réaliser qu’elle devrait posséder une partie de ses propres entreprises.

« Même dans ma propre entreprise, j’étais comme l’artiste qui gagnait des milliards de dollars pour les autres, et je ne m’en rendais même pas vraiment compte, tout comme heureux d’être dans la pièce », a déclaré Lopez. « Et puis j’ai commencé à réaliser, attendez une minute. Je peux créer mon propre parfum, je peux le faire à ma manière, je devrais posséder une partie de cette entreprise. »

Jennifer Lopez et Andrea Jung lancent le Mois du patrimoine hispanique présenté par Bank of the West avec le soutien de Meta à Universal Studios Backlot le 17 septembre 2022 à Universal City, en Californie. Stefanie Keenan / Getty Images pour Limitless Labs x Grameen

Lopez et le président-directeur général de Grameen America, Andrea Jung, ont annoncé l’initiative lors de l’événement Raising Latina Voices, donnant le coup d’envoi du Mois du patrimoine hispanique présenté par Bank of The West avec le soutien de Meta à Universal Studios Backlot le 17 septembre à Universal City, en Californie.

Lopez sera l’ambassadrice nationale de Grameen America, défendant et encadrant le réseau de l’organisation de plus de 150 000 petites entreprises dirigées par des femmes dans des communautés à prédominance latine à travers les États-Unis.

Lopez remercie sa mère, Guadalupe Rodríguez, et sa famille de lui avoir appris à accepter ses différences au début de sa carrière malgré les stéréotypes hollywoodiens.

Célébrer l’héritage hispanique

« C’est juste qui j’étais. Et je pense que ma mère et ma famille m’ont élevé pour être fier de qui j’étais. Et donc, quand je suis entré dans ces mondes, comme Hollywood, où nous n’étions pas du tout représentés, je me sentais presque comme une licorne », a déclaré Lopez. « Et j’étais juste comme, ‘Tu sais quoi? Je suis Latine. Je suis Jennifer Lopez du Bronx et mes parents sont portoricains, je suis portoricain.

« J’étais juste fier de ça. Et c’était important pour moi parce que cela formait tout ce que j’étais », a-t-elle poursuivi. «Cela m’a fait me sentir spécial … Même le corps entier, en quelque sorte, était une telle chose. C’était comme si tout le monde était comme des modèles de taille zéro, grands, blonds, vous savez, beaux, un certain type de beauté, mais il y avait d’autres types de beauté avec lesquels j’ai grandi.

Lopez a ajouté qu’elle n’avait pas de « formule magique pour réussir », mais qu’elle souhaitait partager son parcours et ce qui avait fonctionné pour elle.

« Ce que j’ai appris, c’est que si vous pouvez suivre votre cœur, si vous pouvez être fidèle à vous-même et que vous pouvez travailler très dur », a déclaré Lopez. « La différence entre réussir et ne pas réussir, c’est de ne pas abandonner. Et je n’ai tout simplement pas abandonné. »