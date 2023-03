Le film Star Wars de Kevin Feige mis au rebut, Taika Waititi et Sharmeen Obaid-Chinoy continuent d’avancer

Le Guerres des étoiles L’univers a désespérément besoin d’un nouveau film, et Lucasfilm semble se décider sur la date de sortie de ces films. Alors que Patty Jenkins Escadron de voleurs était considéré comme un projet viable à la fin de l’année dernière, la dernière victime des autres projets potentiels est le film produit par Kevin Feige qui serait encore en développement l’année dernière. Selon Variétéce pas de côté potentiel de la supervision de l’univers cinématographique Marvel est maintenant aussi mort dans l’eau que le film de Jenkins.





Le Kévin Feige Guerres des étoiles Le projet semblait être l’un des projets les plus susceptibles d’être en avance sur Lucasfilm. Étant donné que Marvel Studios et Lucasfilm appartiennent à la Walt Disney Company, il serait logique que Feige travaille en interne. En mai de l’année dernière, Feige aurait exploité WandaVision et Multivers de la folie l’écrivain Michael Waldron pour scénariser le film, et l’écrivain semblait certainement plus qu’heureux de travailler sur le film à l’époque. Cependant, que ce soit l’engagement de Feige envers l’histoire en cours du MCU, ou que Waldron ait été engagé comme scénariste Avengers : Guerres secrètesil parait qu’un Kevin Feige Guerres des étoiles le film n’était tout simplement pas censé être.

FILM VIDÉO DU JOUR





Sur quels films Star Wars travaille-t-on encore ?

Disney+

Actuellement, il semble y avoir trois favoris pour être le prochain Guerres des étoiles film, qui devrait sortir en salles en décembre 2025. Selon des rapports récents, il y aura une annonce sur le film qui sera présenté cette année Guerres des étoiles Événement de jour, mais pour l’instant Variété des sources semblent penser que le voyage de Taika Waititi dans la franchise sera ce film. Avec le Thor : Amour et tonnerre Le réalisateur ayant travaillé sur le développement du projet pendant plusieurs mois, il a également été suggéré que, comme dans un certain nombre de ses films, Waititi jouera également dans le film à un certain titre.

Un autre réalisateur avec lequel Lucasfilm serait toujours « déterminé » à travailler est la lauréate d’un Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy, qui aurait été nommée à la tête d’un nouveau Guerres des étoiles film écrit par Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson. Obaid-Chinoy a déjà plongé son orteil dans les projets de bandes dessinées du monde en réalisant deux épisodes de la série Disney + MCU Mme Marvel. Aucun autre détail n’a été révélé sur ce à quoi pourrait ressembler ce projet, mais il semble qu’il évolue toujours dans la bonne direction.

Enfin, Rian Johnson est toujours très intéressé à revenir dans le Guerres des étoiles franchise, mais avec son Couteaux sortis les films deviennent de grands succès sur Netflix, et Poker Face La saison 2 vient d’être allumée en vert chez Peacock, on ne sait pas combien d’espace il va avoir dans un avenir prévisible pour travailler sur un gros Guerres des étoiles projet.

D’autres rapports ont récemment suggéré que Lucasfilm était impatient d’aller au-delà de la saga Skywalker et d’entrer dans une nouvelle ère de Guerres des étoiles films. Bien qu’une grande partie de la liste actuelle d’émissions de télévision, qui comprend Le Mandalorien, Ahsoka, Skeleton Crew, L’Acolyte et une deuxième saison de Andorse concentre sur la même période de temps entre les films existants, les fans sont peut-être prêts à voir ce qui se cache dans la galaxie très, très loin, il n’y a pas si longtemps.