SAW obtient une version 4K Ultra HD non classée pour la première fois en mai

Faisant partie des franchises d’horreur les plus réussies de l’histoire, les débuts de réalisateur de James Wan reviennent terrifier à nouveau le public lorsque Vu arrive sur le pack combo 4K Ultra HD (plus Blu-ray et numérique) le 11 mai de Lionsgate.

Cary Elwes (La princesse à marier, Robin des Bois: les hommes en collants, Embrassez les filles), Danny Glover (Arme mortelle la franchise, Jumanji: le prochain niveau, La couleur pourpre), Monica Potter (La dernière maison sur la gauche, Survint une araignée, Téléviseurs Sagesse de la foule), Leigh Whannell (Insidieux la franchise, Cooties) et Tobin Bell (Mississippi brûlant, L’entreprise, Vacances en famille Manson) star dans un film qui occupe une place méritoire dans l’histoire du cinéma d’horreur. Disponible pour la toute première fois dans ce format absolument époustouflant, le VU Le pack combo 4K Ultra HD comprendra des commentaires audio, des fonctionnalités, etc., et sera disponible au prix de détail suggéré de 22,99 €.

Avec son histoire d’un tueur en série moralement obsédé qui oblige ses victimes à jouer à des jeux horribles de torture et de survie, SAW a choqué le public, redéfini le genre de l’horreur et a engendré l’une des franchises les plus réussies de tous les temps. Maintenant, découvrez la dépravation désordonnée du Jigsaw Killer dans un transfert 4K époustouflant qui vous refroidira le sang et dérangera vos rêves.

VU Fonctions spéciales 4K et Blu-ray

Changeur de jeu: l’héritage de VU

Commentaire audio du réalisateur James Wan, du scénariste-acteur Leigh Whannell et de l’acteur Cary Elwes

Commentaire audio des producteurs Mark Burg, Gregg Hoffman et Oren Koules

VU Blu-ray uniquement Fonctionnalités spéciales:

VU: Le court métrage original

Piratage à VU

Séquence alternative du storyboard

Bande-annonce théâtrale

Sujets: Saw