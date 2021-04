Daybreak Saison 2: Netflix La saison 2 de Daybreak est-elle annulée?

«Daybreak» se déroule dans un Glendale post-apocalyptique, en Californie, basé sur la série de romans graphiques éponyme de Brian Ralph. L’histoire suit un groupe éclectique d’adolescents qui étaient autrefois les cliques de Glendale High alors qu’ils naviguaient à travers un monde rempli de zombies voraces. Alors que la série parle principalement des adolescents qui un jour ils prennent la vie, l’objectif principal reste un adolescent de 17 ans, Josh, qui se lance avec ses marginaux dans une expédition aventureuse, à la suite d’une explosion d’énergie nucléaire, pour trouver son petite amie manquante Sam.

La série noire de comédie-aventure de Brad Peyton et Aron Coleite met en vedette Colin Ford, Josh Wheeler, Sophie Simnett, Sam Dean, Alyvia Alyn Lind, Angelica Green, Austin Crute en tant que contemplatif Wesley Fists, Cody Kearsley comme Turbo, Broderick et Michael Burr dans positions centrales. En octobre 2019, l’émission a frappé Netflix et les critiques mitigées ont été extrêmement positives. C’est tout ce que nous savons de la saison 2 ‘Daybreak!’

Annulé ou renouvelé?

La saison 1 de «Daybreak» a fait ses débuts sur Netflix le 24 octobre 2019. Il y a dix épisodes, chacun d’une durée de 38 à 50 minutes. Malheureusement, les fans ne recevront plus dans un tweet le 17 décembre 2019, alors que le co-créateur Aron Coleite a officiellement annoncé la nouvelle décourageante. Il a pris sa main sur Twitter pour partager l’annulation de la saison 2. »La semaine dernière, nous avons appris que pour une deuxième saison, Daybreak ne reviendra pas.

« Nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir le partager plus tôt avec vous, mais merci aussi d’avoir dû passer du temps avec vous au cours des derniers tweets en direct », lit-on dans le post. «Merci d’avoir repris ce que nous avons écrit, de l’avoir fait de toutes vos manières incroyables, étranges et monstrueuses, et d’être un élément si important de ce spectacle et de notre expérience.»

«Personne n’est aussi déçu que nous de ne pas pouvoir partager davantage ce voyage avec vous», a-t-il déclaré. Mais nous sommes tellement reconnaissants d’avoir été aussi loin. Merci à vous d’avoir roulé avec nous, la voix, l’enthousiasme, les souvenirs, les blagues folles et les fous sans vergogne. Là, nous allons vous voir.

LIRE LA SUITE: – Animal Kingdom Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour clés

Bien qu’il s’agisse d’un conte de passage à l’âge adulte prometteur et plein de promesses, le spectacle a été brusquement annulé après une seule saison. La conclusion de la série respecte la pratique standard de Netflix consistant à interrompre les émissions après des séries relativement brèves.

En raison de son traitement innovant de l’histoire, la série a développé un culte, mais le streamer n’a pas pu la ressusciter pour une deuxième saison. La saison 2 de ‘Daybreak’ sera annulée à moins qu’elle ne soit renouvelée par un autre réseau, ce qui est peu probable pour le moment.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂